'O povo venezuelano não é mercadoria', diz Bolsonaro sobre refugiados

Eles não são mercadorias nem são objetos para serem devolvidos, né? Nós devemos, se tivesse um governo democrático, há algum tempo nós deveríamos ter tomado providências outras, como por exemplo excluí-los do Mercosul pela cláusula democrática ou sequer entrado (sic) no Mercosul pelas mesmas cláusulas democráticas. A Venezuela não pode ser tratada como um país democrático. Devolver é mercadoria. O povo venezuelano não é mercadoria