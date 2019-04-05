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Decisão

'Não teremos horário de verão neste ano', afirma Bolsonaro

"Tomei a decisão que neste ano não teremos horário de verão", disse Bolsonaro nesta sexta-feira

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 14:33

Publicado em 

05 abr 2019 às 14:33
Crédito: Pixabay
O presidente Jair Bolsonaro disse que este ano o Brasil não terá o horário de verão e sinalizou que para o futuro a tendência é que a mudança nos relógios seja eliminada do calendário do País. "Tomei a decisão que neste ano não teremos horário de verão", disse Bolsonaro nesta sexta-feira, 5, durante café da manhã com jornalistas.
Esta semana, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que a pasta vai finalizar nos próximos dias os estudos sobre o tema. O material será entregue ao presidente Bolsonaro, que decidirá em caráter definitivo pela continuidade ou não do horário de verão no País.
Segundo o ministro, a decisão tem que ser tomada neste momento e não leva em conta apenas dados econômicos, mas outros fatores como sobrecarga e picos de consumo, por exemplo.

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