'Moro me ajudou politicamente', afirma Bolsonaro

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), definiu nesta quinta-feira (1º) o juiz Sérgio Moro como um "soldado que está indo à guerra sem medo de morrer" e afirmou que o magistrado terá mais poderes para combater a corrupção e o crime organizado no Ministério da Justiça do que teve até hoje à frente da 13ª Vara Federal Criminal em Curitiba. Em entrevista concedida em sua casa, no Rio de Janeiro, Bolsonaro se comparou a seu futuro ministro e disse que "cresceu politicamente" a partir de episódios como a Operação Lava Jato e o escândalo do mensalão.

"O trabalho dele foi muito bem feito. Em função do combate à corrupção e à Operação Lava Jato, as questões do mensalão, entre outras, me ajudaram a crescer, politicamente falando", disse o presidente eleito.

Bolsonaro descartou a possibilidade de a Lava Jato ser enfraquecida com a saída de Moro de Curitiba, alegando que outros juízes vão assumir o trabalho que vinha sendo feito pelo futuro ministro. A magistrada substituta na 13ª Vara Federal de Curitiba, Gabriela Hardt, ficará à frente dos processos até que seja escolhido um novo juiz titular. O presidente eleito - que depois do atentado sofrido em setembro passado passou a contar com forte esquema de proteção em todos os seus deslocamentos - também comparou as restrições de segurança sofridas pelo magistrado às suas.