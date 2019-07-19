Home
>
Política
>
'Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira', afirma Bolsonaro

'Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira', afirma Bolsonaro

Em café da manhã com jornalistas, presidente diz que não vê pessoas nas ruas 'com físico esquelético' e critica 'discurso populista'

Folha Press

Publicado em 19 de julho de 2019 às 14:53

 - Atualizado há 6 anos

'Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira', afirma Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta sexta-feira (19) que não existe fome no Brasil.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

"Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não", disse em café da manhã com correspondentes internacionais.

"Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países pelo mundo", disse o presidente, sem citar nominalmente as nações que mencionou na declaração.

A fala foi uma resposta do presidente a uma representante do jornal espanhol El País, que perguntou qual trabalho o governo tem realizado para reduzir a pobreza no país.

Ele disse ainda que os Poderes Executivo e Legislativo podem "é facilitar a vida do empreendedor, de quem quer produzir, e não fazer esse discurso voltado para a massa, porque o voto tem o mesmo peso".

Bolsonaro também criticou a prática de distribuição de bolsas como forma de "distribuir riqueza" e disse que é o conhecimento que tira o homem da miséria.

"A educação aqui no Brasil nos últimos 30 anos nunca esteve tão ruim", disse.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais