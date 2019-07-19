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Fome

'Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira', afirma Bolsonaro

Em café da manhã com jornalistas, presidente diz que não vê pessoas nas ruas 'com físico esquelético' e critica 'discurso populista'

Publicado em 

19 jul 2019 às 14:53

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 14:53

'Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira', afirma Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta sexta-feira (19) que não existe fome no Brasil.
"Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não", disse em café da manhã com correspondentes internacionais.
"Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com físico esquelético como a gente vê em alguns outros países pelo mundo", disse o presidente, sem citar nominalmente as nações que mencionou na declaração.
A fala foi uma resposta do presidente a uma representante do jornal espanhol El País, que perguntou qual trabalho o governo tem realizado para reduzir a pobreza no país.
Ele disse ainda que os Poderes Executivo e Legislativo podem "é facilitar a vida do empreendedor, de quem quer produzir, e não fazer esse discurso voltado para a massa, porque o voto tem o mesmo peso".
Bolsonaro também criticou a prática de distribuição de bolsas como forma de "distribuir riqueza" e disse que é o conhecimento que tira o homem da miséria.
"A educação aqui no Brasil nos últimos 30 anos nunca esteve tão ruim", disse.

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