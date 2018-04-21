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Discurso

'É fácil bater. Quero ver fazer', diz Temer na TV

'É fácil bater no Michel Temer! É fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer. Quero ver conquistar! Quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo', afirmou o presidente

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 11:15
O presidente Michel Temer Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente da República, Michel Temer, assumiu um tom eleitoral em seu primeiro pronunciamento em rede de rádio e TV após anunciar a intenção de se candidatar à reeleição. Em vídeo que foi exibido ontem à noite, Temer disse que "bater no governo é fácil" e cobrou os adversários realizações.
"É fácil bater no Michel Temer! É fácil bater no governo, é fácil só criticar. Quero ver fazer. Quero ver conquistar! Quero ver construir e realizar o que nós conseguimos avançar em tão pouco tempo", afirmou o presidente.
A intenção do governo é apresentar uma mensagem de otimismo aos brasileiros e destacar medidas adotadas durante a sua administração. Temer disse que a "torcida organizada pelo fracasso" perdeu.
"A verdade é que o Brasil virou esse jogo". Ele ainda fez críticas a "instabilidade" institucional. "Alcançamos, nesses dois anos, vitórias expressivas, recordes após recordes, mas muitos teimam em não perceber a mudança. Em não admitir o nosso sucesso: o sucesso do Brasil."
Temer abriu o pronunciamento ressaltando a importância da liberdade, citando versos do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meireles, lembrando que hoje se comemora o Dia de Tiradentes. O presidente fez ainda uma defesa da liberdade e do respeito à Constituição.
"Muito mais do que a independência sonhada pelos inconfidentes, hoje celebramos a liberdade da democracia, do direito de ir e vir, de pensar e expressar-se. Celebramos a liberdade da imprensa brasileira."

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