'Estou pronto para ser preso', diz Lula em entrevista para livro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite estar pronto para ser preso. A declaração foi dada em entrevista para o livro A Verdade Vencerá - O povo sabe por que me condenaram, que será lançado na sexta-feira (16), em São Paulo, com a presença do petista.
Na obra, da editora Boitempo, é reproduzida uma entrevista dada nos dias 7, 15 e 28 de fevereiro por Lula aos jornalistas Juca Kfouri e Maria Inês Nassif, para o professor de relações internacionais Gilberto Maringoni e para a editora Ivana Jinking.
"Há duas instâncias superiores que a agente pode recorrer (STF e STJ) e vamos recorrer. Eles vão tomar a decisão, eu estou pronto para ser preso. É uma decisão deles, diz o ex-presidente, na entrevista.
Kfouri pergunta a Lula se ele está cogitando a hipótese de ser preso. O petista responde:
Estou. O que não estou é preparado para a resistência armada. Como sou um democrata, nem apreender a atirar eu aprendi. Então, isso está fora. O PT não nasceu para ser um partido revolucionário, nasceu para ser um partido democrático e levar a democracia até as últimas consequências.
Na mesma reposta, Lula acrescenta que não irá fugir do país.
Eu não vou sair do Brasil, não vou me esconder em embaixada, eu não vou fugir. A palavra fugir não existe no meu dicionário. Vou estar na minha casa, chegando em casa entre 20h e 21h, indo dormir às 22h, acordando às 5h para fazer ginástica.
Na sequência, Ivana questiona "como se prepara o espírito para isso". "Eu não preparo o espírito. Eu sou um homem de espírito leve. Tudo isso faz parte da história. Estamos num momento histórico importante para mim. Eu sei por que estou sendo julgado. E eles não têm a mesma consciência tranquila que eu tenho."
Nesta terça-feira (13), a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia voltou a se posicionar contra a discussão da prisão após condenação em segunda instância na pauta da Corte. Segundo a ministra, ela não se submeterá a pressão de políticos.
Questionada sobre como lida com a pressão de politicos para que o tema seja reanalisado, a ministra foi taxativa:
"Eu não lido. Eu simplesmente não me submeto à pressão", disse a presidente do STF após participar de um debate sobre a presença de mulheres no poder promovido pelo jornal "Folha de S. Paulo.