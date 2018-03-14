'Estou pronto para ser preso', diz Lula em entrevista para livro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite estar pronto para ser preso. Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite estar pronto para ser preso. A declaração foi dada em entrevista para o livro A Verdade Vencerá - O povo sabe por que me condenaram, que será lançado na sexta-feira (16), em São Paulo, com a presença do petista.

Na obra, da editora Boitempo, é reproduzida uma entrevista dada nos dias 7, 15 e 28 de fevereiro por Lula aos jornalistas Juca Kfouri e Maria Inês Nassif, para o professor de relações internacionais Gilberto Maringoni e para a editora Ivana Jinking.

"Há duas instâncias superiores que a agente pode recorrer (STF e STJ) e vamos recorrer. Eles vão tomar a decisão, eu estou pronto para ser preso. É uma decisão deles, diz o ex-presidente, na entrevista.

Kfouri pergunta a Lula se ele está cogitando a hipótese de ser preso. O petista responde:

Estou. O que não estou é preparado para a resistência armada. Como sou um democrata, nem apreender a atirar eu aprendi. Então, isso está fora. O PT não nasceu para ser um partido revolucionário, nasceu para ser um partido democrático e levar a democracia até as últimas consequências.

Na mesma reposta, Lula acrescenta que não irá fugir do país.

Eu não vou sair do Brasil, não vou me esconder em embaixada, eu não vou fugir. A palavra fugir não existe no meu dicionário. Vou estar na minha casa, chegando em casa entre 20h e 21h, indo dormir às 22h, acordando às 5h para fazer ginástica.

Na sequência, Ivana questiona "como se prepara o espírito para isso". "Eu não preparo o espírito. Eu sou um homem de espírito leve. Tudo isso faz parte da história. Estamos num momento histórico importante para mim. Eu sei por que estou sendo julgado. E eles não têm a mesma consciência tranquila que eu tenho."

Nesta terça-feira (13), a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia voltou a se posicionar contra a discussão da prisão após condenação em segunda instância na pauta da Corte. Segundo a ministra, ela não se submeterá a pressão de políticos.

Questionada sobre como lida com a pressão de politicos para que o tema seja reanalisado, a ministra foi taxativa: