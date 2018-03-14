Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Declaração

'Estou pronto para ser preso', diz Lula em entrevista para livro

Publicação será lançada na sexta-feira (16), em São Paulo

Publicado em 13 de Março de 2018 às 22:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 22:33
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite estar pronto para ser preso. Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite estar pronto para ser preso. A declaração foi dada em entrevista para o livro A Verdade Vencerá - O povo sabe por que me condenaram, que será lançado na sexta-feira (16), em São Paulo, com a presença do petista.
Na obra, da editora Boitempo, é reproduzida uma entrevista dada nos dias 7, 15 e 28 de fevereiro por Lula aos jornalistas Juca Kfouri e Maria Inês Nassif, para o professor de relações internacionais Gilberto Maringoni e para a editora Ivana Jinking.
"Há duas instâncias superiores que a agente pode recorrer (STF e STJ) e vamos recorrer. Eles vão tomar a decisão, eu estou pronto para ser preso. É uma decisão deles, diz o ex-presidente, na entrevista.
Kfouri pergunta a Lula se ele está cogitando a hipótese de ser preso. O petista responde:
Estou. O que não estou é preparado para a resistência armada. Como sou um democrata, nem apreender a atirar eu aprendi. Então, isso está fora. O PT não nasceu para ser um partido revolucionário, nasceu para ser um partido democrático e levar a democracia até as últimas consequências.
Na mesma reposta, Lula acrescenta que não irá fugir do país.
Eu não vou sair do Brasil, não vou me esconder em embaixada, eu não vou fugir. A palavra fugir não existe no meu dicionário. Vou estar na minha casa, chegando em casa entre 20h e 21h, indo dormir às 22h, acordando às 5h para fazer ginástica.
Na sequência, Ivana questiona "como se prepara o espírito para isso". "Eu não preparo o espírito. Eu sou um homem de espírito leve. Tudo isso faz parte da história. Estamos num momento histórico importante para mim. Eu sei por que estou sendo julgado. E eles não têm a mesma consciência tranquila que eu tenho."
Nesta terça-feira (13), a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia voltou a se posicionar contra a discussão da prisão após condenação em segunda instância na pauta da Corte. Segundo a ministra, ela não se submeterá a pressão de políticos.
Questionada sobre como lida com a pressão de politicos para que o tema seja reanalisado, a ministra foi taxativa:
"Eu não lido. Eu simplesmente não me submeto à pressão", disse a presidente do STF após participar de um debate sobre a presença de mulheres no poder promovido pelo jornal "Folha de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados