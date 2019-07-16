Indicação

'Eduardo fala inglês, espanhol e frita hambúrguer também', diz Bolsonaro

O presidente não confirmou se indicará Eduardo Bolsonaro para o posto de embaixador do Brasil, nos EUA

Publicado em 16 de julho de 2019 às 11:45 - Atualizado há 6 anos

Jair e Eduardo Bolsonaro Crédito: Instagram

O presidente Jair Bolsonaro e os ministros participaram na manhã desta terça-feira (16), da cerimônia de hasteamento das bandeiras em frente ao Palácio do Alvorada. Em seguida, eles terão a reunião do conselho de governo no Palácio.

Ao chegar para o evento, do lado externo do Alvorada, Bolsonaro foi em direção aos populares. Cerca de 20 pessoas aguardavam o presidente, uma delas com um cartaz escrito: "Eduardo embaixador", em referência à possível indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para chefiar a embaixada brasileira em Washington, nos Estados Unidos.

Questionado pela imprensa se a decisão sobre indicar o próprio filho para o cargo já havia sido tomada, Bolsonaro brincou: "Eduardo fala inglês, espanhol e frita hambúrguer também."

