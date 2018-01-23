'Dois a um (pela condenação) seria uma vitória', diz Gilberto Carvalho

Um dos principais auxiliares de Lula durante o seu período na Presidência da República, Gilberto Carvalho afirmou na segunda-feira não ter grandes expectativas em relação ao resultado do julgamento do ex-presidente, na quarta-feira, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Ele avaliou que uma condenação por dois votos a um já seria positiva para o petista.
Não tenho grandes ilusões em relação ao julgamento. Dois a um (pela condenação) já seria uma vitória disse Carvalho, ex-chefe de gabinete da Presidência, durante ato realizado pelo PT em Porto Alegre.
Caso Lula seja condenado por dois a um, os seus advogados poderão apresentar um recurso chamado de embargo infringente no próprio TRF-4. A corte marcaria então um novo julgamento com a participação dos mesmos três desembargadores da 8ª turma e outros quatro desembargadores.
Se houver possibilidade de embargo infringente, o processo de Lula na segunda instância pode se prolongar por muitos meses e só ser encerrado depois da eleição presidencial, em outubro. Se houver uma condenação por 3 a 0, cabem apenas embargos de declaração, que têm uma tramitação mais rápida.
Além disso, quando o processo terminar de ser julgado na segunda instância, ou seja quando houver o trânsito em julgado, Lula pode ter a sua prisão decretada. Petistas reconhecem reservadamente que com o placar de 3 a 0 será mais difícil manter a candidatura de Lula de pé até a eleição.
ATO VAI SER MAIOR'
Além de falar sobre a sua expectativa para o placar do julgamento, Carvalho disse ontem que espera que os atos pró-Lula em Porto Alegre reúnam mais simpatizantes do que os realizados em maio do ano passado, na época do primeiro depoimento do petista ao juiz Sergio Moro.
Acho que vai ser maior que Curitiba.
Na ocasião, a Polícia Militar do Paraná estimou que, pelo menos, 5 mil pessoas se reuniram para apoiar Lula na capital paraense. Os organizadores falaram em 50 mil participantes.
O ex-chefe de gabinete de Lula também acredita que as manifestações de Porto Alegre servirão como teste para saber se Lula e o PT são capazes de reunir simpatizantes fora de suas fileiras. Como os movimentos contra o petista, como o MBL e o Vem Pra Rua, também convocaram atos, os dois lados teriam a chance de confrontarem as suas capacidades de mobilização.
Vamos testar a nossa capacidade de mobilizar além da militância.