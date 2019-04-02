Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oração

'Deus, olhe pelo Brasil', pede Bolsonaro no Muro das Lamentações

Ao todo, a comitiva esteve por menos de duas horas no local, enfrentou chuva, frio e até granizo

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 09:45

Publicado em 

02 abr 2019 às 09:45
O presidente brasileiro Jair Bolsonaro (à frente) e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu (encoberto) rezam durante uma visita ao Muro das Lamentações Crédito: MENAHEM KAHANA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Yitzhak Rabin, então comandante das Forças Armadas de Israel, descreveu a chegada de seus soldados ao Muro das Lamentações como o episódio mais emocionante da Guerra dos Seis Dias, em 1967. "Nunca houve e nunca haverá um momento como esse", disse. As preces dos judeus, segundo ele, poderiam ser ouvidas de novo, após 19 anos.
Desde então, o Muro das Lamentações entrou na lista de razões para palestinos e israelenses se estranharem. Por isso, a visita de segunda-feira, 1º, de Jair Bolsonaro, acompanhado do chefe de governo de Israel, Binyamin Netanyahu, teve peso religioso, mas também político. Ao todo, a comitiva esteve por menos de duas horas no local, enfrentou chuva, frio e até granizo.
Quando saiu de uma tenda armada pela comitiva do premiê para rezar e depositar uma mensagem na parede - "Deus, olhe pelo Brasil", segundo Bolsonaro -, não ficou mais que dez minutos do lado de fora. Sempre ao seu lado, Netanyahu buscava as câmeras e tentava virar o brasileiro para que os fotógrafos tivessem um melhor ângulo.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados