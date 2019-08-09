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Críticas

'Bolsonaro é produto de nossos erros', diz Rodrigo Maia

Segundo o deputado, Bolsonaro é um produto sem partido, que se aproveitou dos movimentos de rua de 2013

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 05:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 05:14
Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia Crédito: Divulgação | Arquivo
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou na noite desta quinta (8) o presidente Jair Bolsonaro (PSL), a quem chamou de "produto de nossos erros".
"A pergunta é onde nós erramos", disse Maia durante um evento da Fundação Lemann, em São Paulo.
Segundo o deputado, Bolsonaro é um produto sem partido, que se aproveitou dos movimentos de rua de 2013 e da disputa de valores que se seguiu.
Na mesma mesa de Maia estava presente um secretário do governo Bolsonaro, Salim Mattar, da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia.
Também ouviram a fala Alessandro Molon (PSB-RJ) e o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B).
Em sete meses de governo, Maia e Bolsonaro acumulam um histórico de trocas de críticas públicas seguidas por compromissos de reconciliação.
O encontro reuniu pessoas que passaram por um dos programas da Fundação Lemann, no geral, voltados para gestão pública e impacto social. Alguns de seus membros entraram recentemente para a política, como os deputados Tabata Amaral (PDT-SP), Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tiago Mitraud (Novo-MG).
Pela manhã, Bolsonaro havia elogiado o presidente da Câmara: "Parabéns ao Rodrigo Maia, ao Parlamento, pela responsabilidade de votar um tema que traz de certa forma um prejuízo político", em referência ao avanço da reforma da Previdência, aprovada na Câmara nesta quarta (7) e encaminhada ao Senado.
Já Maia, em outro evento em São Paulo, afirmou que algumas propostas pautadas pelo presidente da República não deverão ser aprovadas na Câmara.
"Tirar exame de droga, não dá, isso vai perder. Questão da cadeirinha, vai perder", afirmou Maia.

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