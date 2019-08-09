'Bolsonaro é produto de nossos erros', diz Rodrigo Maia

Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia Crédito: Divulgação | Arquivo

Fundação Lemann, em "A pergunta é onde nós erramos", disse Maia durante um evento daem São Paulo

Segundo o deputado, Bolsonaro é um produto sem partido, que se aproveitou dos movimentos de rua de 2013 e da disputa de valores que se seguiu.

Salim Mattar, da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Na mesma mesa de Maia estava presente um secretário do governo Bolsonaro,, da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia

Também ouviram a fala Alessandro Molon (PSB-RJ) e o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B).

Em sete meses de governo, Maia e Bolsonaro acumulam um histórico de trocas de críticas públicas seguidas por compromissos de reconciliação.

Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tiago Mitraud (Novo-MG). O encontro reuniu pessoas que passaram por um dos programas da Fundação Lemann, no geral, voltados para gestão pública e impacto social. Alguns de seus membros entraram recentemente para a política, como os deputados Tabata Amaral (PDT-SP)

Pela manhã, Bolsonaro havia elogiado o presidente da Câmara: "Parabéns ao Rodrigo Maia, ao Parlamento, pela responsabilidade de votar um tema que traz de certa forma um prejuízo político", em referência ao avanço da reforma da Previdência, aprovada na Câmara nesta quarta (7) e encaminhada ao Senado.

Já Maia, em outro evento em São Paulo, afirmou que algumas propostas pautadas pelo presidente da República não deverão ser aprovadas na Câmara.