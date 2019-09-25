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Augusto Aras

'Boas práticas da Lava Jato devem ser estendidas, aprimorando métodos'

O subprocurador Augusto Aras prometeu, uma "atuação firme, mas equilibrada" no cargo

Publicado em 

25 set 2019 às 08:30

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 08:30

Subprocurador Augusto Aras, indicado para ser procurador-geral da República Crédito: ROBERTO JAYME/TSE
Indicado para a Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo presidente Jair Bolsonaro, o subprocurador Augusto Aras prometeu nesta quarta-feira (25), uma "atuação firme, mas equilibrada" no cargo. Ao falar sobre a Lava Jato, Aras defendeu estender o que chamou de "boas práticas" da operação, mas citou compromisso com a impessoalidade, em referência à atuação de procuradores.
"O mérito individual dos procuradores deve sempre ser reconhecido, mas a confiança da sociedade deve se voltar às instituições em homenagem ao princípio da impessoalidade", declarou Aras em sua fala inicial na sabatina realizada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Para ele as "boas práticas" da Lava Jato devem ser estendidas a todos os níveis de atuação do Ministério Público Federal, "aprimorando métodos"

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