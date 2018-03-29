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Apologia ao armamento

'Arma é garantia de nossa liberdade', defende Bolsonaro em Curitiba

Almoço na capital paranaense reuniu milhares de apoiadores do pré-candidato, muitos deles armados e fardados

Publicado em 29 de Março de 2018 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 18:59
Bolsonaro Crédito: Agência Brasil
Diante de cerca de 2 mil apoiadores, vários deles fardados e armados, o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência, fez mais uma vez apologia ao uso de armamento de fogo, inclusive por civis. Da próxima vez quero ver 200 pessoas armadas aqui dentro, disse ele, sob aplausos, ao participar de um almoço de adesão em um restaurante tradicional de Curitiba.
A arma, mais que a defesa da vida é a garantia da nossa liberdade, justificou, acompanhado dos deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) e Fernando Francischini (PSL-PR), além do ator Alexandre Frota - já anunciado pelo pré-candidato como seu ministro da Cultura, caso seja eleito.
Durante o evento, no qual cada presente pagou R$ 45 para participar, o presidenciável recebeu de presente um boneco com sua imagem, com faixa presidencial e fuzil nas mãos.
Eduardo Bolsonaro reforçou o tom bélico. Presidente tem que meter bala em vagabundo e não formar quadrilha com eles, disse.
Sentado na primeira mesa em frente ao palco, com duas armas na cintura, camisa camuflada e boina do exército, coronel Mário Sérgio Bradock, policial federal aposentado, aplaudia. É inerente do ser humano andar armado. Se alguém está armado eu tenho que estar também. Tem que nivelar, disse. "Se vier um cara de dois metros de altura me atacar, eu, que sou baixinho, vou me defender como?", questionou à reportagem.
A declaração de Bolsonaro foi dada dois dias depois de ônibus da comitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidenciável pelo PT, terem sido atingidos por disparos durante a caravana que o petista fez pelo Sul do País, encerrada ontem em Curitiba. Em discurso, ontem, os pré-candidatos Guilherme Boulos (Psol) e Manuela D'Àvila (PcdoB) responsabilizaram Bolsonaro por incitar atos violentos como o atentado à comitiva de Lula.
Ao Estado, o pré-candidato do PSL voltou a afirmar que os disparos contra os ônibus que faziam parte da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram simulados pelos próprios petistas. "Isso aí foi uma armação deles. Tentaram se vitimizar e botar a culpa do seu insucesso nos outros", afirmou.
Questionado se essa não seria uma declaração precipitada, uma vez que a polícia ainda não divulgou resultado da perícia nos veículos, afirmou: "Nada a ver. É minha convicção. Eu suspeito disso. Posso estar errado".

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