Xará de sertanejo é preso com mais de cinco quilos de maconha no ES

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:08
- Atualizado há 6 anos
Um suspeito de 29 anos foi preso na noite desta terça-feira (23), em Linhares, após a Polícia Militar encontrar mais de cinco quilos de maconha na casa onde ele mora, no bairro Linhares V. Luan Santana de Souza foi conduzido à delegacia e preso.
A PM informou que realizava um trabalho preventivo pelo bairro quando recebeu a denúncia de que havia movimento de tráfico de drogas na residência do acusado. Ao chegar no local, os policiais sentiram forte cheio de maconha e também encontraram um pedaço pequeno da droga em cima da mesa.
Segundo os militares, foi dada voz de abordagem a Luan e, em seguida, buscas foram feitas no interior da casa. No quarto do suspeito foi encontrada uma bolsa com aproximadamente 10 tabletes de maconha, totalizando 5,660 quilos.
O acusado foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que Luan foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.
