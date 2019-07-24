Luan Santana

Xará de sertanejo é preso com mais de cinco quilos de maconha no ES

Luan Santana de Souza, de 29 anos, foi detido na noite desta terça-feira (23) após a polícia encontrar a droga em sua casa, no bairro Linhares V

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:08 - Atualizado há 6 anos

Tabletes de maconha encontrados na casa de suspeito no bairro Linhares V Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um suspeito de 29 anos foi preso na noite desta terça-feira (23), em Linhares, após a Polícia Militar encontrar mais de cinco quilos de maconha na casa onde ele mora, no bairro Linhares V. Luan Santana de Souza foi conduzido à delegacia e preso.

Luan Santana de Souza foi preso após a apreensão de maconha no bairro Linhares V Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A PM informou que realizava um trabalho preventivo pelo bairro quando recebeu a denúncia de que havia movimento de tráfico de drogas na residência do acusado. Ao chegar no local, os policiais sentiram forte cheio de maconha e também encontraram um pedaço pequeno da droga em cima da mesa.

Segundo os militares, foi dada voz de abordagem a Luan e, em seguida, buscas foram feitas no interior da casa. No quarto do suspeito foi encontrada uma bolsa com aproximadamente 10 tabletes de maconha, totalizando 5,660 quilos.

Xará de sertanejo é preso com mais de cinco quilos de maconha no ES

O acusado foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que Luan foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta