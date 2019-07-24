Home
>
Polícia
>
Xará de sertanejo é preso com mais de cinco quilos de maconha no ES

Xará de sertanejo é preso com mais de cinco quilos de maconha no ES

Luan Santana de Souza, de 29 anos, foi detido na noite desta terça-feira (23) após a polícia encontrar a droga em sua casa, no bairro Linhares V

Gazeta Online

Publicado em 24 de julho de 2019 às 14:08

 - Atualizado há 6 anos

Tabletes de maconha encontrados na casa de suspeito no bairro Linhares V Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um suspeito de 29 anos foi preso na noite desta terça-feira (23), em Linhares, após a Polícia Militar encontrar mais de cinco quilos de maconha na casa onde ele mora, no bairro Linhares V. Luan Santana de Souza foi conduzido à delegacia e preso.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Luan Santana de Souza foi preso após a apreensão de maconha no bairro Linhares V Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A PM informou que realizava um trabalho preventivo pelo bairro quando recebeu a denúncia de que havia movimento de tráfico de drogas na residência do acusado. Ao chegar no local, os policiais sentiram forte cheio de maconha e também encontraram um pedaço pequeno da droga em cima da mesa.

Segundo os militares, foi dada voz de abordagem a Luan e, em seguida, buscas foram feitas no interior da casa. No quarto do suspeito foi encontrada uma bolsa com aproximadamente 10 tabletes de maconha, totalizando 5,660 quilos.

00:00 /
Xará de sertanejo é preso com mais de cinco quilos de maconha no ES

O acusado foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que Luan foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

maconha

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais