Vizinha invade casa e esfaqueia idoso de 84 anos em Cariacica

Uma moradora, que preferiu não se identificar, contou que ligou para o socorro. "Ele estava muito machucado, sangrando bastante. O senhor só falou que não entendeu nada, que estava lá e ela chegou do nada, fazendo isso com ele. Que eu saiba não tinha motivo, nem de casa ele sai. Ele é uma pessoa excelente, ninguém entendeu nada", revelou, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.