Vizinha invade casa e esfaqueia idoso de 84 anos em Cariacica

Um aposentado de 84 anos foi atacado com golpes de facão dentro da própria casa em Padre Gabriel, Cariacica, na última segunda-feira (8). Ele mesmo contou à polícia que a autora do crime foi uma vizinha, que entrou no local sem falar nada, já dando as facadas. O idoso teve ferimentos no abdômen, braços, pernas e cabeça, e chegou a ficar com afundamento de crânio.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes foram acionados e o idoso contou que estava em casa quando a vizinha entrou, transtornada. Ela também tentou golpear a esposa da vítima, mas sem sucesso. Depois, voltou ao quintal da própria residência, onde foi encontrada pelos policiais e detida.
A mulher estava agressiva, segundo o boletim de ocorrência, além de ter sinais de embriaguez. Ela foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica e o homem foi socorrido para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
Uma moradora, que preferiu não se identificar, contou que ligou para o socorro. "Ele estava muito machucado, sangrando bastante. O senhor só falou que não entendeu nada, que estava lá e ela chegou do nada, fazendo isso com ele. Que eu saiba não tinha motivo, nem de casa ele sai. Ele é uma pessoa excelente, ninguém entendeu nada", revelou, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Ofensas na delegacia
Já na delegacia, conforme apuração da TV Gazeta, a mulher continuou transtornada. Testemunhas disseram que ela chegou a ofender os policiais, com ofensas homofóbicas. Por isso, além de ser autuada em flagrante por tentativa de homicídio, a suspeita, identificada como Maria Aparecida de Almeida, vai respondeu por calúnia, injúria e injúria racial. Ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Lembrando que, desde agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que atos de homofobia e transfobia sejam enquadrados como crime de injúria racial.