Vítimas do acidente em que carro partiu ao meio são veladas em Cariacica

Os corpos das, foram velados neste domingo (8) também no município. Três deles - José Mário Batista, de 32 anos; os irmãos Romilton dias Santos Júnior, de 22, e Ramon Silva Santos, de 21 - foram velados na Igreja Nova Aliança em Cristo de Nova Rosa da Penha. Weverton Gomes Alves Narciso, de 18, foi velado em Porto Belo.