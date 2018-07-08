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Tristeza

Vítimas do acidente em que carro partiu ao meio são veladas em Cariacica

Três foram velados em Nova Rosa da Penha e um em Porto Belo, ambos bairros de Cariacica

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 16:36
Imagens do velório de três vítimas do acidente na Rdo. José Sette, em Porto de Cariacica Crédito: Danielle Cariello
Os corpos das quatro vítimas do acidente na rodovia José Sette, em Cariacica, na manhã de sábado (7), foram velados neste domingo (8) também no município. Três deles -  José Mário Batista, de 32 anos; os irmãos Romilton dias Santos Júnior, de 22, e Ramon Silva Santos, de 21 - foram velados na Igreja Nova Aliança em Cristo de Nova Rosa da Penha. Weverton Gomes Alves Narciso, de 18, foi velado em Porto Belo.
O clima era de tristeza na igreja onde ocorria o velório triplo. A avó paterna dos irmãos Romilton e Ramon chorava muito durante todo o velório. 
José Mário era o dono do carro e trabalhava como motorista. A esposa dele contou que depois do jogo do Brasil, na tarde desta sexta-feira (6), o casal teve uma briga e ele saiu sem dar notícias.
Acidente na Rodovia José Sette, em Cariacica, deixou quatro mortos Crédito: Vitor Jubini
O acidente aconteceu na manhã de sábado, por volta das 5h30, na altura da ponte sobre o Rio Bubu, no bairro Tabajara, quando o veículo, um Kadett, invadiu a contramão e foi parar debaixo do ônibus e ficou partido ao meio. Os quatro integrantes do carro de passeio morreram na hora. 
De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, apenas o motorista e o cobrador estavam no coletivo, da linha 795, e não se feriram. O ônibus havia acabado de sair do Terminal de Itacibá e seguia para o bairro Alice Coutinho, em Cariacica. Segundo moradores, o ponto da rodovia onde aconteceu o acidente é chamado de "Curva da Morte". 
Com informações de Danielle Cariello

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