Vítimas do acidente em que carro partiu ao meio são veladas em Cariacica

Os corpos das quatro vítimas do acidente na rodovia José Sette, em Cariacica, na manhã de sábado (7), foram velados neste domingo (8) também no município. Três deles - José Mário Batista, de 32 anos; os irmãos Romilton dias Santos Júnior, de 22, e Ramon Silva Santos, de 21 - foram velados na Igreja Nova Aliança em Cristo de Nova Rosa da Penha. Weverton Gomes Alves Narciso, de 18, foi velado em Porto Belo.
O clima era de tristeza na igreja onde ocorria o velório triplo. A avó paterna dos irmãos Romilton e Ramon chorava muito durante todo o velório.
José Mário era o dono do carro e trabalhava como motorista. A esposa dele contou que depois do jogo do Brasil, na tarde desta sexta-feira (6), o casal teve uma briga e ele saiu sem dar notícias.
O acidente aconteceu na manhã de sábado, por volta das 5h30, na altura da ponte sobre o Rio Bubu, no bairro Tabajara, quando o veículo, um Kadett, invadiu a contramão e foi parar debaixo do ônibus e ficou partido ao meio. Os quatro integrantes do carro de passeio morreram na hora.
De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, apenas o motorista e o cobrador estavam no coletivo, da linha 795, e não se feriram. O ônibus havia acabado de sair do Terminal de Itacibá e seguia para o bairro Alice Coutinho, em Cariacica. Segundo moradores, o ponto da rodovia onde aconteceu o acidente é chamado de "Curva da Morte".
Com informações de Danielle Cariello