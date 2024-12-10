Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Indiciado

Vítima relata resultado de procedimento com biomédico no ES: "Rosto inchado"

Uma das vítimas, uma mulher que se identificou como Alessandra, conversou com a TV Gazeta e contou como foi a procura pela clínica

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2024 às 16:58
PCES e Vigilância estiveram na clínica, localizada no bairro Enseada do Suá
PCES e Vigilância estiveram na clínica, localizada no bairro Enseada do Suá Crédito: Reprodução | PCES
Foram identificadas ao menos sete vítimas de erros cometidos em procedimentos estéticos realizados por um biomédico de 39 anos, administrador de uma clínica na Enseada do Suá, em Vitória, indiciado por lesão corporal gravíssima, exercício ilegal de medicina e por estelionato. Uma das vítimas, uma mulher que se identificou como Alessandra, conversou com a TV Gazeta e contou como foi a procura pela clínica. O nome do biomédico não foi divulgado, mas A Gazeta apurou que trata-se de Ricardo Corteletti.
Alessandra foi atendida pelo biomédico em 2021 e passou por um procedimento estético. Em entrevista por telefone à repórter Vívia Lima, da TV Gazeta, a vítima contou que conheceu a clínica por meio de uma rede social.
"Eu procurei a clínica pelo Instagram. Cheguei lá, fui muito bem atendida. O que me encantou foi jeito que me trataram. Tudo maravilhoso"
Alessandra - Mulher vítima do biomédico
A rede social, conforme citado pela vítima, era mesmo uma ferramenta essencial do negócio. De acordo com o titular do 3º Distrito Policial de Vitória, delegado Diego Bermond, o biomédico investia em ferramentas para atrair mais clientes. "Ele se identificava como CEO e tinha uma clínica luxuosa, além de ter um marketing muito forte no Instagram. Ele usava tudo isso para ter credibilidade e aplicar golpes", explicou o delegado.
Alessandra, vítima do biomédico, contou como identificou os problemas no rosto após o procedimento: "Depois de retirar os pontos, os problemas apareceram. O rosto ficou inchado, apareceram nódulos", relatou.
A clínica administrada pelo profissional fica no bairro Enseada do Suá, em Vitória, e funciona pelo menos desde 2020. Segundo apuração da Polícia Civil, sete pacientes já prestaram depoimentos à corporação relatando problemas causados pelos procedimentos estéticos. 
Pacientes ficaram com marcas no rosto após procedimentos em clínica de Vitória
Pacientes ficaram com marcas no rosto após procedimentos em clínica de Vitória Crédito: Arquivo pessoal
De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, o biomédico estava com o registro suspenso desde o mês de maio. Em seis meses, até novembro, quando foi alvo da polícia, ele realizou aproximadamente 600 atendimentos ou procedimentos. O mandado de busca e apreensão contra o biomédico foi cumprido no dia 27 de novembro, mas as informações foram divulgadas nesta terça-feira (10).
Outra paciente chegou a pagar a quantia de R$ 20 mil para realizar dois procedimentos estéticos. A mulher relatou ter procurado a clínica para fazer dois procedimentos: lifting e blefaroplastia. A Polícia Civil ressalta que foram provocadas lesões de natureza grave, ou seja, com dano irreversível.
Além da Polícia Civil e do Conselho Regional de Biomedicina, houve integração com a Vigilância Sanitária de Vitória. Após o início da investigação, o biomédico foi proibido de atuar. A clínica chegou a ter duas salas interditadas pela Vigilância Sanitária, mas teve o funcionamento total retomado após fazer adequações.
A Polícia Civil promete continuar investigando o biomédico e deve continuar ouvindo vítimas que se queixem de serviços prestados pela clínica.

O que diz a defesa do biomédico

A reportagem de A Gazeta procurou a defesa do biomédico Ricardo Corteletti, alvo de operação da Polícia Civil. Em nota assinada pela Juk Cattani Sociedade de Advogados, a defesa afirma que o profissional trabalha "dentro dos limites" e que não há processo com trânsito em julgado contra ele.

Defesa | Na íntegra

Informamos que o profissional investigado sempre trabalhou dentro dos limites de sua profissão, tendo uma clínica multidisciplinar na qual outros profissionais atuam e realizam procedimentos de suas competências.

Não há nenhum processo transitado em julgado ou sequer com sentença que comprove atuação ilegal do profissional, que age com boa-fé e probidade, obedecendo ao código de ética de sua profissão.

Convém destacar, ainda, que foi arquivado recentemente processo relativo ao exercício profissional por não haver nenhuma prova de qualquer atuação ilegal.

Juk Cattani Sociedade de Advogados

Veja Também

PF apura desvio de verba para pagar show e até brinquedo inflável em São Mateus

Rosto caído e cicatrizes grosseiras: os danos causados por biomédico do ES

Grupo arromba loja de veículos e furta 7 motos em Linhares; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo medicina Saúde Vitória (ES) Enseada do Suá Estética
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados