Aparelho foi anunciado

Vítima de roubo em Vila Velha combina compra do próprio celular na internet

Jovem avisou a Polícia Militar e suspeito de receptação foi preso; assalto aconteceu em Santa Inês, no último sábado (10)

Publicado em 15 de maio de 2025 às 09:30

Delegacia Regional de Vila Velha, para onde suspeito de receptação foi levado Crédito: Polícia Civil

Imagine ter o celular roubado e depois ver o seu aparelho sendo anunciado em um site de vendas? Um jovem de Vila Velha passou por essa situação e montou um plano: ele marcou um encontro com o vendedor, em um local público, e chamou a Polícia Militar. No fim, o receptador acabou preso. >

Tudo começou no último sábado (10). A vítima contou, no boletim de ocorrência, que estava chegando na casa de um familiar, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, quando foi abordada por dois suspeitos em uma motocicleta. Um dos criminosos estava armado e ordenou que o jovem entregasse o celular. Depois, os ladrões fugiram. >

O rapaz começou a pesquisar e encontrou o próprio celular anunciado em um site. Na última quarta-feira (14), ele marcou um encontro com o vendedor, num supermercado na Barra do Jucu, também no município canela-verde, e acionou a PM. >

Os militares viram que o celular que estava com o vendedor de fato era o da vítima roubada. O suspeito alegou aos policiais que havia comprado o aparelho de outro homem, e mostrou a foto do rapaz. >

>

A vítima do roubo viu a foto e reconheceu o homem como sendo um dos que a abordou no dia do assalto. O suspeito que estava anunciando o aparelho foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele foi autuado por receptação, mas pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi liberado. Já o ladrão da foto não foi localizado. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta