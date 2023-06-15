Vítima de feminicídio sofria ameaças do ex-companheiro em Ecoporanga

Casal estava discutindo quando ocorreu o crime, de acordo com informações da PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ailton e Marta moraram juntos no imóvel por cerca de dois meses, até que a mulher decidiu romper o relacionamento. Desde então, os moradores dizem que ele tentava intimidá-la, porque tinha ciúmes da ex-companheira. Na última sexta-feira (9), o homem chegou a ir até o local do crime. A polícia foi acionada no dia, mas ele fugiu antes.

“Eu ouvia direto, eles brigavam. Ele não deixava ela ter amigos, não deixava ela sair. Era sempre do serviço para casa. Sexta-feira, ele veio e tentou entrar na casa, queria conversar. Ela ligou para a polícia. Antes da polícia chegar perto dele, ele fugiu”, relembra uma vizinha, que não quis ter o nome revelado.

Marta Evangelista dos Anjos deixa uma filha. Ela era vista pelos moradores como uma pessoa tranquila, educada e que cumprimentava todos no bairro. Luciana Souza morava ao lado de Marta e lembra da companheira de conversa. "O pessoal do bairro gostava dela. Ela era quieta, mas nós sempre conversávamos, era uma boa vizinha. O Ailton sempre perturbava ela, depois do fim do relacionamento, e ela dizia para ele ir embora. Na época do relacionamento, eu via ele de vista, e não parecia que ele faria algo assim", conta a moradora.

Dinâmica do feminicídio

No dia do crime, por volta das 21h, Ailton chegou ao local de moto e invadiu a residência. Marta estava conversando ao telefone e foi surpreendida pelo ex-companheiro. O homicídio ocorreu dentro do banheiro. A Polícia Militar chegou poucos minutos depois e encontrou Ailton ferido com o corpo deitado sobre o da vítima, que já não tinha mais sinais de vida.

“Ele chegou com a moto, pegou uma faca e entrou. Não sei se foi pela janela e deu a facada na mulher. Aí ficou tudo quieto, então ouvi um gemido de dor dele. Na hora em que ele chegou, a mulher estava conversando no telefone com uma amiga. Acredito que ela tenha ligado para a polícia. Pouco depois a polícia chegou, nós dissemos que ouvimos os gritos”, disse um vizinho, que também não quis se identificar para a reportagem.

O que diz a Polícia Civil

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como feminicídio, seguido de suicídio por arma branca, e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, para elucidar as circunstâncias do ocorrido e a motivação. Familiares do casal foram até a delegacia para prestar depoimentos.