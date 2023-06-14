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Caminhões colidem em praça do pedágio da BR 101 em Itapemirim

Acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (14), no km 399 da rodovia. Segundo a Eco101, não houve vítimas nem danos à estrutura do local
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 jun 2023 às 17:19

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 17:19

Caminhões colidem em praça de pedágio da BR 101
Caminhão ficou com a cabine destruída após acidente nesta quarta-feira (14) Crédito: Divulgação/PRF
Uma colisão traseira entre dois caminhões foi registrada em uma praça de pedágio da BR 101, no município de Itapemirim, Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (14). De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela rodovia, não houve vítimas e nem danos à estrutura do local. A Polícia Rodoviária Federal  informou que o acidente foi provocado por problemas no freio de um dos veículos.
A ocorrência foi registrada no km 399 da rodovia, por volta das 12h46. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção.
A Polícia Rodoviária Federal foi procurada para dar mais detalhes da ocorrência, mas não tinha informações sobre a dinâmica até a publicação deste texto, informando apenas que a colisão teria sido provocada por problemas no freio, de acordo com o relato do condutor.

Caminhões colidem em praça de pedágio da BR 101

Acidente parecido na Serra

Em abril deste ano, um caminhão também invadiu uma praça de pedágio da BR 101, na Serra. Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo estava sem carga quando perdeu o freio. Imagens do local do acidente mostraram que parte da cabine ficou destruída por conta da colisão (veja abaixo).

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