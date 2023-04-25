A praça do pedágio da BR 101, na Serra, foi invadida por um caminhão – que, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava sem carga quando perdeu o freio no final da tarde desta segunda-feira (24). Imagens do local do acidente mostram que parte da cabine ficou destruída por conta da colisão.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 17h20, sentido Norte, no km 242, na praça de pedágio da Serra. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (guincho e viatura) e a PRF. O motorista e nenhum colaborado ou usuário se feriu no acidente, e também não houve interdição da rodovia devido ao incidente.
Caminhão invade cabine do pedágio da BR 101 na Serra
Caminhão perde freio e bate em cabine de pedágio da BR 101 na Serra