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Caminhão perde freio e bate em cabine de pedágio da BR 101 na Serra

Segundo a Eco101, nenhum funcionário ou usuário se feriu e também não houve interdição da rodovia devido ao acidente, que ocorreu no final tarde desta segunda-feira (24)

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 06:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2023 às 06:35
A praça do pedágio da BR 101, na Serra, foi invadida por um caminhão – que, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava sem carga quando perdeu o freio no final da tarde desta segunda-feira (24). Imagens do local do acidente mostram que parte da cabine ficou destruída por conta da colisão.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 17h20, sentido Norte, no km 242, na praça de pedágio da Serra. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (guincho e viatura) e a PRF. O motorista e nenhum colaborado ou usuário se feriu no acidente, e também não houve interdição da rodovia devido ao incidente.

Caminhão invade cabine do pedágio da BR 101 na Serra

Caminhão perde freio e bate em cabine de pedágio da BR 101 na Serra

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