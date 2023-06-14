Mulher é morta pelo companheiro após discussão em Ecoporanga

Um casal morreu após uma briga dentro de casa no bairro Teófilo Figueiredo, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (13). Os policiais encontraram um homem e uma mulher caídos no chão, um em cima do outro. Marta Evangelista dos Anjos Souza, de 48 anos, não tinha sinais de vida. Ailton Ferreira dos Santos, de 56 anos, chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu.
O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil. Apurações apontam que Marta foi morta a golpe de faca pelo companheiro, que, depois, teria se matado.
Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, antes do crime, Marta e Ailton teriam se envolvido em uma discussão, até que foi percebido um momento de silêncio na residência. Os militares foram acionados e seguiram até o local. Como ninguém atendia os chamados, eles tiveram de arrombar a porta. Ao entrarem no banheiro, viram o casal caído no chão.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de Marta no local e levou Ailton para o Hospital Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco. Ele teve a morte confirmada logo após dar entrada na unidade.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como feminicídio com o uso de faca. As apurações apontam que a hipótese mais provável é que o homem tenha matado a mulher e, depois, tirado a própria vida. A Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga continua investigando o crime para elucidar as circunstâncias do ocorrido e a motivação.
A perícia recolheu dois celulares, que foram entregues na delegacia, e encaminhou os corpos para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para serem necropsiados e depois liberado aos familiares.