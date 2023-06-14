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Dentro de casa

Mulher é morta pelo companheiro após discussão em Ecoporanga

Casal foi encontrado caído no chão do banheiro; polícia aponta que Marta Evangelista dos Anjos foi morta por Ailton Ferreira, que depois teria tirado a própria vida
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 jun 2023 às 12:47

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 12:47

Segundo informações da Polícia Militar, Marta morreu em casa em Ecoporanga
Marta Evangelista foi encontrada morta em casa, em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um casal morreu após uma briga dentro de casa no bairro Teófilo Figueiredo, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (13). Os policiais encontraram um homem e uma mulher caídos no chão, um em cima do outro. Marta Evangelista dos Anjos Souza, de 48 anos, não tinha sinais de vida. Ailton Ferreira dos Santos, de 56 anos, chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu.
O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil. Apurações apontam que Marta foi morta a golpe de faca pelo companheiro, que, depois, teria se matado.
Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, antes do crime, Marta e Ailton teriam se envolvido em uma discussão, até que foi percebido um momento de silêncio na residência. Os militares foram acionados e seguiram até o local. Como ninguém atendia os chamados, eles tiveram de arrombar a porta. Ao entrarem no banheiro, viram o casal caído no chão.
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte de Marta no local e levou Ailton para o Hospital Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco. Ele teve a morte confirmada logo após dar entrada na unidade.
Segundo informações da PM, casal estava discutindo quando ocorreu o crime
Segundo informações da PM, casal estava discutindo quando ocorreu o crime Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como feminicídio com o uso de faca. As apurações apontam que a hipótese mais provável é que o homem tenha matado a mulher e, depois, tirado a própria vida. A Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga continua investigando o crime para elucidar as circunstâncias do ocorrido e a motivação.
A perícia recolheu dois celulares, que foram entregues na delegacia, e encaminhou os corpos para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para serem necropsiados e depois liberado aos familiares.

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