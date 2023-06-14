Homem quebra lixeiras, destrói placa e se envolve em briga em Vitória

Um vídeo de câmeras de segurança no Centro de Vitória flagrou um homem de camisa branca quebrando lixeiras, chutando e espalhando lixo pela rua na noite de sábado (10). Nas imagens, o mesmo homem aparece dançando e depois dirigindo um veículo enquanto bebia. Ele também invade com o carro a Rua Sete, que é destinada a pedestres, e derruba uma placa, antes de se envolver em uma briga com outras pessoas presentes ao local.

Toda a cena flagrada aconteceu por volta das 18h48. Primeiramente, o homem chega com um carro, para no meio da rua e desce do veículo. Logo depois, ele vai até um poste onde havia lixo acumulado próximo a uma lixeira e começa a chutar caixas de papelão e sacolas.

Enquanto segura um copo de bebida na mão, ele sai e volta segundos depois. Dá mais chutes na lixeira, tentando derrubá-la. O homem também espalha mais lixo pelo local. Como se isso não bastasse, ainda faz uma dancinha e depois volta para o carro.

Câmeras de videomonitoramento flagraram momento em que homem derruba uma placa na Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Câmeras de videomonitoramento

Logo depois, ele liga o veículo, dá ré e invade uma rua de pedestres com o carro, que possui uma espécie de caçamba. O local invadido é a Rua Sete, conhecida por seus bares e pelo movimento noturno.

Após entrar na rua, o homem dá ré novamente e derruba um poste com uma placa informativa que fica no local. Um grupo está parado no local e acompanha toda a ação. Outras pessoas passam e olham desconfiadas para o que está acontecendo.

A seguir, o homem sai da rua de pedestre e para em outra via, mais à frente. Desce do veículo e parece discutir com algumas pessoas.

De repente, ele empurra uma dessas pessoas, que cai no chão. A partir daí uma confusão generalizada acontece. Várias pessoas partem para cima do rapaz, que sai correndo em direção à Praça Costa Pereira, enquanto leva uns chutes.

Discussão terminou em confusão generalizada no Centro de Vitória Crédito: Câmeras de videomonitoramento

Depois de uns minutos, o homem volta para o carro e a confusão recomeça. Ele sai correndo novamente. Enquanto isso, algumas pessoas sobem no veículo e começam a quebrá-lo. Outras pessoas pegam o lixo que o rapaz havia espalhado e jogam em cima do carro dele.

Depois disso, as imagens cortam para o horário de 22h48, quando um carro da polícia chega. Às 23h10, quando policiais ainda estão no local, não há mais confusão e o veículo do homem é guinchado.

Prefeitura de Vitória disse que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar . Em nota, a administração municipal também informou que a Central de Serviços vai repor a lixeira quebrada e que, identificando o condutor do veículo, a fiscalização vai aplicar a penalidade legal. A placa de sinalização deve ser reposta até a próxima semana.

A Polícia Militar relata que foi acionada na noite do último sábado (10) para atender uma ocorrência de um grupo de cerca de dez pessoas que estaria agredindo um rapaz com socos e chutes no Centro de Vitória.

Ainda segundo a polícia, a vítima teria saído correndo pois estava sendo seguida pelos supostos agressores. De acordo com a corporação, nenhum suspeito foi localizado.