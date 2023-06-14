Motorista de aplicativo é resgatado em porta-malas após sequestro na Serra

Um motorista de aplicativo, de 22 anos, foi sequestrado e preso no porta-malas do próprio carro na noite de terça-feira (13). A vítima foi resgatada por policiais militares na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na altura do bairro Feu Rosa, na Serra . Três adolescentes acabaram apreendidos e um jovem de 20 anos foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, militares seguiam em patrulhamento na rua Alberto Sartório, em Portal de Jacaraípe, quando viram que um veículo Siena Branco transitava com as luzes apagadas, o pneu direito furado e fazendo zigue-zague na via, o que acabou chamando a atenção.

A equipe tentou realizar uma abordagem aos ocupantes do carro, mas o condutor acelerou o veículo e tentou fugir, mas acabou colidindo com o canteiro central da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro. Nesse momento, ainda segundo o boletim, os adolescentes, de 14 e 17 anos, abriram as portas do veículo e, com armas em mãos, apontaram para os policiais, que atiraram contra os menores.

Os adolescentes ainda teriam tentado entrar em uma região de mata para fugir, mas foram detidos.

Atingido por um dos disparos, o jovem de 14 anos foi levado ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde recebeu atendimento.

Outro adolescente informou à polícia que havia um homem preso, com corrente nas mãos e amordaçado, dentro do porta-malas. Os policiais, então, encontraram e resgataram a vítima, de 22 anos.

A vítima contou aos militares que trabalha como motorista de aplicativo e realizou um atendimento no Terminal de Jacaraípe, onde os adolescentes embarcaram no veículo com destino à Rua da Lama , em Jardim da Penha, Vitória . Chegando ao local, o trio anunciou o assalto, segundo ele.

Próximo ao Bairro República, ainda em Vitória, a vítima conta que foi retirada do banco do motorista e colocada no banco de trás do próprio veículo. Em seguida, os menores seguiram em direção ao bairro Feu Rosa.

De acordo com o motorista de aplicativo, a todo momento os adolescentes o ameaçavam de morte, com uma faca no pescoço e armas, que mais tarde a polícia constatou se tratarem de dois simulacros (armamentos falsos).

Os adolescentes ainda teriam exigido que o motorista fizesse uma transferência bancária, via Pix de R$ 3 mil. Como não conseguiram, colocaram a vítima no porta-malas e se dirigiram a uma instituição bancária, onde tentariam realizar um saque. No entanto, acabaram se deparando com a equipe de policiais militares.

Os adolescentes e a vítima foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na delegacia, a princípio com quatro menores apreendidos. Durante as oitivas, foi verificado que um dos conduzidos era maior de idade, nascido em 2003. Ele foi autuado, em flagrante, por corrupção ativa, ameaça, corrupção de menores, roubo qualificado com restrição de liberdade da vítima e com emprego de violência e uso de arma branca. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já os três adolescentes foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com restrição de liberdade da vítima e com uso de emprego de violência com uso de arma branca. Eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Suspeito oferece dinheiro a policiais

No momento em que os suspeitos eram conduzidos à delegacia, o jovem de 20 anos teria oferecido a um dos policiais a quantia de R$ 100 mil para que não fosse responsabilizado pelos crimes.

Ele ainda disse fazer parte da facção criminosa do bairro da Penha, em Vitória. O suspeito ainda teria ameaçado os policiais e dito que atiraria contra os agentes, caso se deparasse com eles.

A informação do boletim de ocorrência relatava que um adolescente é que havia feito essa oferta e ameaça aos policiais. No entanto, a Polícia Civil esclareceu que o suspeito havia dito aos militares que teria 16 anos, mas na delegacia, foi constatado que, na verdade, ele tinha 20 anos.