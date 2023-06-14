Em 5 horas, PRF prende três pessoas com drogas em ônibus no ES

Em menos de cinco horas, a Polícia Rodoviária Federal prendeu três pessoas por transportarem drogas em ônibus de viagem que tinham como destino o Espírito Santo . As apreensões ocorreram na manhã desta quarta-feira (14), na BR 101 , em Guarapari, em uma ação de fiscalização de combate ao tráfico de drogas e armas, com foco em ônibus intermunicipais, interestaduais e de turismo.

Todos os ônibus eram do itinerário São Paulo/Vitória.

A primeira apreensão ocorreu por volta de 06h30. Agentes da PRF abordaram um ônibus com cães farejadores que indicaram a presença de drogas em uma mala preta. Ao abrir a mala, os policiais encontraram 43 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 24,9 kg.

Foi verificado junto ao motorista o nome do dono da mala, que confirmou ser proprietário da bolsa e que estava levando para um tio, cuja residência fica em Vitória . O passageiro, de 40 anos, é morador de São Bernardo do Campo, no estado paulista.

PRF apreendeu 43 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 24,9 kg. Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

Nova apreensão

Cerca de uma hora depois, foi abordado um segundo ônibus também na BR 101 . Durante verificação dos cães no bagageiro do veículo, houve indicação para presença de droga em uma bolsa. Foram localizados 24 tabletes de maconha, que, pesados, totalizaram 19 quilos.

Segundo registros do motorista, a mala pertencia a uma passageira, que foi abordada no interior do veículo. A passageira, de 21 anos, moradora do bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica , se mostrou nervosa enquanto segurava uma mochila preta e cinza. Dentro da bagagem foram encontrados dois tabletes de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 2,2 kg.

Ao ser perguntada sobre a propriedade da mala, ela confirmou ser sua e que estava levando para o "Trem Bala", sem saber informar o nome da pessoa que iria receber. A facção Trem Bala é o braço armado da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que atua na região do Bairro da Penha, na Capital.

No fim da manhã...

Por volta das 11h, a PRF abordou mais um ônibus, onde os cães farejadores sinalizaram a presença de drogas em uma bolsa no bagageiro inferior.

Ao abrir a mala, foram encontrados 24 tabletes, pesando aproximadamente 18,8 kg de maconha e dois tabletes, com aproximadamente 2,1 kg de cocaína.

PRF apreende drogas escondidas em ônibus com destino ao ES Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal

Ao ser indagada, a passageira e proprietária da bolsa, moradora de Maricá, no Rio de Janeiro , de 18 anos, informou que receberia a quantia de R$1.200 pelo transporte, mas não informou onde seria entregue na Grande Vitória.