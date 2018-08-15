Vítima de bala perdida queria mudar de bairro por causa de tiroteios

Pâmela Soares, grávida que morreu baleada dentro de casa, em Gurigica, Vitória Crédito: Facebook

Pâmela Vitória Soares, de 23 anos, morta na tarde desta terça-feira (14) após s er atingida por uma bala perdida no bairro de Gurigica, em Vitória, pretendia se mudar da região justamente pelos constantes tiroteios, segundo uma das irmãs da vítima.

Grávida de sete meses, a vítima foi atingida quando estava dentro de casa, durante uma troca de tiros entre criminosos que atuam no local.

De acordo com um membro da família, que aceitou conversar com a reportagem do Gazeta Online, a vítima cuidava de uma sobrinha para conseguir ter uma renda melhor. E, ao ouvir o barulho de disparos de arma de fogo na comunidade, Pâmela correu para tentar proteger a sobrinha, que estava em cima de uma cama no quarto. Naquele momento, uma bala atingiu um de seus olhos. Uma das irmãs e a sobrinha de Pâmela não foram atingidas.

Pâmela já estava sem vida, mas, para salvar o bebê dela, foi feito um parto de emergência, no Hospital São Lucas, em Vitória. A criança sobreviveu e foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) para receber cuidados por se tratar de um prematuro.

O autor do disparo ainda não foi encontrado pela Polícia Militar.

'PUNIÇÕES MAIS FORTES'

O secretário Nylton Rodrigues disse que está chocado e revoltado com a morte da mulher na tarde desta terça-feira (14) após ser atingida por uma bala perdida na cabeça no bairro Gurigica, em Vitória. Pâmela Soares, de 23 anos, estava grávida de sete meses.

Um episódio lamentável, todos nós estamos chocados e revoltados com isso. Nos sensibilizamos muito, a Polícia Civil já está conduzindo uma investigação forte nesse sentido para que se possa chegar ao autor deste crime bárbaro, ressaltou.

O secretário disse que a Polícia Militar sempre está presente no bairro e faz patrulhamentos constantes. Ele aproveitou para defender mudanças na legislação para haver punições mais fortes.