Violência faz motoristas de aplicativos desistirem da profissão no ES

Muitos motoristas estão abandonando a profissão Crédito: Divulgação

O trabalho de motorista por aplicativo durante muito tempo foi uma boa opção de renda, principalmente para aqueles que estavam desempregados. Mas hoje a profissão é vista como perigosa por causa dos constantes casos de violência e assaltos. Por medo, muitos motoristas estão abandonando a profissão.

Segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), os profissionais ficam vulneráveis no atendimento aos clientes, que muitas vezes fazem cadastro sem sequer precisar coloca um nome verdadeiro.

Vou entrar com um pedido no Ministério Público para mudar a segurança nos aplicativos. Estamos muito vulneráveis. Peguei uma corrida em Alecrim, Vila Velha, para São Pedro, em Vitória, onde o nome do passageiro aparecia para mim apenas como Passageiro. Como ter segurança se nem o nome real da pessoa que levamos nós sabemos?, indagou o vice-presidente da associação, Carlos de Jesus.

Carlos completou que, devido ao medo, muitos profissionais estão largando a profissão. Aos que não possuem a opção e permanecem com o trabalho, ele procura orientar para tentar evitar que os colegas se tornem vítimas de bandidos.

Muita gente está largando a profissão dizendo que não vale a pena. Que saem para trabalhar e não sabem se vão voltar. Os números de assaltos, violência e mortes dos motoristas são cada vez mais frequentes. Isso assusta. Mas, enquanto muita gente sai, outros entram. Eu sempre oriento a não entrar em situações arriscadas pensando no dinheiro. Oriento, por exemplo, a nunca aceitarem corridas fora do aplicativo, disse.

Dois dos profissionais que estão desistindo da carreira é um motorista de 29 anos, que prefere não se identificar, e o pai dele, de 52 anos. Os dois atuam na área há um ano, mas sentem medo de perder a vida trabalhando.