Violência faz motoristas de aplicativos desistirem da profissão no ES

O trabalho de motorista por aplicativo durante muito tempo foi uma boa opção de renda, principalmente para aqueles que estavam desempregados. Mas hoje a profissão é vista como perigosa por causa dos constantes casos de violência e assaltos. Por medo, muitos motoristas estão abandonando a profissão.
No dia 20 de fevereiro, o motorista Gilsso Matos Pereira, que fazia corridas pelo aplicativo Uber foi morto com um tiro no peito, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, após reagir a um assalto. Já no último domingo, o motorista José Augusto Zatta, do 99Pop, foi morto com um tiro na nuca, na Praia do Canto, Vitória.
Segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), os profissionais ficam vulneráveis no atendimento aos clientes, que muitas vezes fazem cadastro sem sequer precisar coloca um nome verdadeiro.
Vou entrar com um pedido no Ministério Público para mudar a segurança nos aplicativos. Estamos muito vulneráveis. Peguei uma corrida em Alecrim, Vila Velha, para São Pedro, em Vitória, onde o nome do passageiro aparecia para mim apenas como Passageiro. Como ter segurança se nem o nome real da pessoa que levamos nós sabemos?, indagou o vice-presidente da associação, Carlos de Jesus.
Carlos completou que, devido ao medo, muitos profissionais estão largando a profissão. Aos que não possuem a opção e permanecem com o trabalho, ele procura orientar para tentar evitar que os colegas se tornem vítimas de bandidos.
Muita gente está largando a profissão dizendo que não vale a pena. Que saem para trabalhar e não sabem se vão voltar. Os números de assaltos, violência e mortes dos motoristas são cada vez mais frequentes. Isso assusta. Mas, enquanto muita gente sai, outros entram. Eu sempre oriento a não entrar em situações arriscadas pensando no dinheiro. Oriento, por exemplo, a nunca aceitarem corridas fora do aplicativo, disse.
Dois dos profissionais que estão desistindo da carreira é um motorista de 29 anos, que prefere não se identificar, e o pai dele, de 52 anos. Os dois atuam na área há um ano, mas sentem medo de perder a vida trabalhando.
Eu era corretor de seguros e fiquei desempregado. Comecei a dirigir para sustentar minha família, mas se eu perco minha vida, como eles vão ficar? Minha filha só tem quatro meses. Minha mulher me pede para sair, diz que daremos um jeito. Depois de mais um caso de violência, eu e meu pai vamos abandonar a profissão, desabafou.