Violência com gato choca moradores de Linhares e polícia investiga caso

O gatinho Elvis, de 2 anos, morreu após ser dopado e estuprado em Linhares Crédito: Joel Dadi Filho

Um gato foi encontrado pelo tutor dele, no terraço de casa, inchado e com sinais de violência sexual após passar a noite fora de casa. Mesmo passando por cuidados veterinários, Elvis, de 2 anos, não resistiu e morreu na noite do último domingo (8) no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo. O design de interiores Joel Dadi Filho, de 42 anos, dono do animal, disse que o bichinho apresentava dilatação no ânus – indicada em laudo veterinário – e que profissionais disseram haver suspeita de que o bichinho tenha sido vítima de estupro. A Polícia Civil informou que está investigando o caso.

Segundo Joel Davi, Elvis saiu de casa na noite do dia 4 de janeiro, como era de costume do animal, e foi encontrado pelo tutor na manhã seguinte, já debilitado. “Ele estava bem inchado e quando a minha sobrinha levantou o rabo dele, vimos o inchaço também no ânus dele”, contou.

Elvis foi encontrado no terraço de casa, inchado e com sinais de violência no ânus. Crédito: Joel Dadi Filho

Desesperado, o design de interiores levou o gatinho até uma clínica veterinária no município, onde o médico veterinário afirmou que o animal teria sido dopado com remédio ansiolítico, de uso humano, e sofrido violência sexual.

O bichinho precisou ser levado para fazer exames em Aracruz e depois foi transferido para um hospital veterinário de Vila Velha. Elvis ficou internado e passou por hemodiálise, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no último domingo.

Ele ficou internado, no entanto, não resistiu e morreu na tarde do último domingo (12). Crédito: Joel Dadi Filho

Joel registrou um boletim de ocorrência em delegacia sobre o caso. Ele espera a Justiça seja feita pelo pequeno Elvis.

"Espero que haja uma investigação. Eu não vejo muito a causa animal sendo levada a sério. Casos de maus-tratos são tratados como se fossem normais. Que a pessoa que fez isso seja encontrada!" Joel Dadi Filho - Design de interiores

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.