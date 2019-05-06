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Investigação

Vinte já foram presos pelo golpe da locadora no ES

Veículos são levados para a Bolívia para serem trocados. Quadrilha também age em golpes no Espírito Santo

Publicado em 

06 mai 2019 às 01:48

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 01:48

Carros alugados em locadoras de veículos no Brasil estão sendo levados de forma irregular para Bolívia onde, apontam as investigações, são usados como moeda de troca no tráfico de drogas. Isso é uma novidade dentro do golpe da locadora, já conhecido por policiais de todos o país, inclusive do Espírito Santo. No golpe identificado aqui, carros alugados em outros Estados eram trazidos para cá e vendidos como veículos sem nenhum tipo de impedimento.
Agora, em abril, um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262, em Miranda, Mato Grosso do Sul. Durante a abordagem, o motorista afirmou que havia comprado o veículo em Itanhaém (SP) há alguns meses e que iria à Bolívia para fazer compras.
A placa do carro era de Juiz de Fora (MG). Porém, no documento constava como proprietária do automóvel uma locadora.  A polícia acredita que o veículo seria trocado por drogas.
> Estelionatário é preso por aplicar "golpe da locadora" no Espírito santo
ESPÍRITO SANTO
Renan Bertulani está entre os presos por aplicar golpes em locadoras no ES Crédito: Reprodução/TV Globo
O golpe que se espalhou pelo país foi matéria do programa Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo. A equipe de reportagem esteve no Estado para ouvir a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Defraudações (Defa) de Vitória. A equipe capixaba já fez operações para coibir esse tipo de crime.
> Bandidos são presos por aplicar golpes em locadoras de veículos
De acordo com a delegada, nenhum carro alugado no Espírito Santo foi rastreado na Bolívia.
“Estamos apurando as primeiras denúncias. Mas estamos em um trabalho para identificar se realmente nenhum veículo alugado aqui foi levado para fora do país”, afirma Rhaiana.
“A locadora não se dá conta que perdeu esse carro. Ela locou para uma pessoa que não está pagando e cobra pelo meio cível. Até registrar uma ocorrência criminal passam-se anos. Essa é um brecha que eles acharam para aplicar o golpe”, descreve a delegada.
GOLPE DA LOCADORA
No Espírito Santo, esse tipo de crime, batizado de golpe da locadora, é investigado há cerca de dois anos e já resultou na prisão de, pelo menos, 20 pessoas.
A dinâmica dela é a seguinte: pessoas alugam carros em aeroportos e levam o veículo para outro Estado que não o seu de origem. No seu novo destino o carro é vendido. Essa transação pode ser feita com documentação falsa ou não.
Em outra vertente do golpe, já identificada é interceptada no Espírito Santo, uma a quadrilha oferecia dinheiro para que pessoas alugassem carros em locadoras de Vitória e depois vendia os veículos. Até moradores de rua eram usados como laranjas.

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