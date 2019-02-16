Vila Velha: dono de boca de fumo é preso com arma, drogas e R$ 9 mil

Apontado pela Polícia Militar como sendo dono de uma boca de fumo na rua Araré, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, um jovem foi preso por volta das 2h30 deste sábado (16). A mulher dele também foi detida pelos PMs. Com eles, foram encontrados drogas, arma, celulares e mais de R$ 9 mil.
O soldado Cardoso, lotado na 2ª Companhia (Gaivotas) do 4º Batalhão (Vila Velha), informou que ele sua equipe realizavam o patrulhamento na região quando flagraram o suspeito nas proximidades do Beco da Lica. Quando percebeu que seria abordado, o suspeito teria dispensado drogas no meio da rua. De acordo com a PM, o suspeito é dono de uma boca de fumo na rua Araré.
Ele foi perseguido e na casa onde mora foram encontrados R$ 9.855,55, um revólver calibre 38, 23 munições, uma balança de precisão, três celulares, dois radiocomunicadores e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas. Também foram apreendidas 57 pedras de crack e duas buchas de maconha. O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.