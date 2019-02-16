Vila Velha: dono de boca de fumo é preso com arma, drogas e R$ 9 mil

O soldado Cardoso, lotado na 2ª Companhia (Gaivotas) do 4º Batalhão (Vila Velha), informou que ele sua equipe realizavam o patrulhamento na região quando flagraram o suspeito nas proximidades do Beco da Lica. Quando percebeu que seria abordado, o suspeito teria dispensado drogas no meio da rua. De acordo com a PM, o suspeito é dono de uma boca de fumo na rua Araré.