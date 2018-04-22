Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÍCIA

Vigilante leva tiro na cabeça ao intervir em briga de casais, na Serra

Eduardo Batista de Oliveira ia com um amigo comprar itens para churrasco quando se deparou com a situação que levou à sua morte

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 15:46
Local onde o vigilante Eduardo Batista de Oliveira foi morto, no bairro São Francisco, na Serra Crédito: Gabriela Ribetti
Um vigilante de 38 anos foi morto com tiro na cabeça ao tentar intervir em uma briga de casal, na madrugada deste domingo, no bairro São Francisco, na Serra.
Segundo informações da polícia, o vigilante Eduardo Batista de Oliveira estava na moto, uma Honda CB 300 de cor branca, na companhia de um amigo, que seguia na garupa.
Os dois amigos foram até um comércio comprar carne e cerveja para um churrasco. Quando passavam pela avenida Abdo Saad, perceberam que acontecia uma briga entre dois casais.
"Pelo que nos informaram, havia, pelo menos, duas mulheres envolvidas na briga que estavam sendo agredidas. Meu sobrinho jamais veria algo assim e deixaria de intervir para ajudar. Ele sempre foi uma pessoa tranquila e do bem", contou a tia do vigilante, que não quis se identificada.
Ao seguir com a moto em direção à confusão, um atirador abriu fogo contra Carlos Eduardo e o colega. Um dos tiros atingiu a cabeça do vigilante.
Local onde o vigilante Eduardo Batista de Oliveira foi morto, no bairro São Francisco, na Serra Crédito: Gabriela Ribetti
Familiares da vítima estiveram, no inicio da manhã de domingo, no Departamento Médico Legal (DML), em Vitoria. Eles informaram que Carlos Eduardo não possui passagens pela polícia e que havia retornado de Portugal há 4 anos, onde morou por 10 anos.
O casos será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados