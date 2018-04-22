Vigilante leva tiro na cabeça ao intervir em briga de casais, na Serra

Local onde o vigilante Eduardo Batista de Oliveira foi morto, no bairro São Francisco, na Serra Crédito: Gabriela Ribetti

Um vigilante de 38 anos foi morto com tiro na cabeça ao tentar intervir em uma briga de casal, na madrugada deste domingo, no bairro São Francisco, na Serra.

Segundo informações da polícia, o vigilante Eduardo Batista de Oliveira estava na moto, uma Honda CB 300 de cor branca, na companhia de um amigo, que seguia na garupa.

Os dois amigos foram até um comércio comprar carne e cerveja para um churrasco. Quando passavam pela avenida Abdo Saad, perceberam que acontecia uma briga entre dois casais.

"Pelo que nos informaram, havia, pelo menos, duas mulheres envolvidas na briga que estavam sendo agredidas. Meu sobrinho jamais veria algo assim e deixaria de intervir para ajudar. Ele sempre foi uma pessoa tranquila e do bem", contou a tia do vigilante, que não quis se identificada.

Ao seguir com a moto em direção à confusão, um atirador abriu fogo contra Carlos Eduardo e o colega. Um dos tiros atingiu a cabeça do vigilante.

Local onde o vigilante Eduardo Batista de Oliveira foi morto, no bairro São Francisco, na Serra Crédito: Gabriela Ribetti

Familiares da vítima estiveram, no inicio da manhã de domingo, no Departamento Médico Legal (DML), em Vitoria. Eles informaram que Carlos Eduardo não possui passagens pela polícia e que havia retornado de Portugal há 4 anos, onde morou por 10 anos.