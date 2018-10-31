Vigilante é baleado durante roubo a trilhos de trem em Colatina

Vítima denunciou o crime na Delegacia de Colatina Crédito: Divulgação

Um vigilante, que não teve a idade informada, foi baleado na cabeça enquanto fazia a segurança de uma área com trilhos de trem, em Colatina , região Noroeste do Estado, na madrugada desta quarta-feira (31). Sete criminosos roubavam os trilhos quando a vítima foi ferida. Como o tiro que atingiu o vigilante foi de raspão, ele conseguiu chegar na delegacia e denunciar o crime. Sete suspeitos envolvidos no crime foram presos.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou na 15ª Delegacia Regional de Colatina com um ferimento na cabeça. Dois militares saíam do local e foram abordados pelo vigilante. Ele contou aos policiais que é funcionário de uma empresa terceirizada que faz a segurança dos trilhos de trem e foi baleado enquanto trabalhava no local.

A vítima foi socorrida para o Hospital Santa Maria. Seu estado de saúde não é grave, pois o tiro o atingiu de raspão, e foram feitos exames de rotina. Após socorrer o vigilante, os PMs seguiram para o local onde ele foi baleado. Buscas foram realizadas até que foi encontrado um Corsa Wind de cor prata com quatro suspeitos e um caminhão com outros três acusados.

No caminhão estavam 18 trilhos de trem que foram roubados, além de um revólver calibre 38 ao lado do motorista. Ainda segundo a PM, um dos criminosos contou que contratou os serviços do caminhoneiro e que os demais envolvidos foram contratados para dar apoio e manter a segurança da ação criminosa.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina junto com os trilhos roubados, além de nove celulares e R$ 348 que foram apreendidos com os acusados. Procurada, a Polícia Civil informou que ainda não tem atuação dos conduzidos porque o procedimento está em andamento.