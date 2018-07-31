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Violência

Vigia é baleado dentro de escola em Cachoeiro de Itapemirim

Servidor foi atingido por três tiros; no momento dos disparos, não havia crianças na área externa da escola

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 20:59
Fachada da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro; vigia passou por cirurgia Crédito: Geizy Gomes
Um vigia de 33 anos foi baleado enquanto caminhava no pátio de uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (31). O servidor foi atingido por três tiros. No momento dos disparos, não havia crianças na área externa da escola.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Escola Florisbelo Neves, bairro Novo Parque, por volta das 13h30. O autor dos disparos, de acordo com as primeiras informações, estava em uma moto de cor verde, com outro suspeito. Após atirar contra o vigia Victor Santos Assis, os criminosos fugiram sentido bairro Village da Luz.
Dois dos disparos atingiram a vítima. Victor foi encaminhado consciente pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A informação da unidade é de que ele passava por cirurgia.
Segundo a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Victor é vigia diurno e foi contratado pela prefeitura de Cachoeiro há quatro meses. No momento da tentativa de homicídio, segundo a secretaria, não havia alunos no pátio da escola. Todos estavam em suas respectivas salas de aula.
A Secretaria de Segurança e Trânsito informou ainda que enviou uma guarnição da Guarda Civil Municipal à escola e já fez contato com a Polícia Militar para que possa prestar auxílio no patrulhamento do local.
INVESTIGAÇÃO
Em relato à polícia, a vítima disse que estava de costas no momento do crime e não viu quem atirou. Ele não soube dizer o motivo do atentado, mas que é ex-inspetor penitenciário e já recebeu ameaças de um homem que foi detento.
A Polícia Militar informou que fez buscas no local, mas nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação, mas que demais informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181.
 

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