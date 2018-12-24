Vídeos: tiros e pânico em assalto a agência em Barra de São Francisco

Sequestro, tiros e pânico numa tentativa de assalto a banco. Esse foi o cenário no Centro de Barra de São Francisco, na região Noroeste do Estado, entre a noite deste domingo (23) e a manhã desta segunda-feira (24).

A família de um funcionário do Sicoob foi sequestrada durante a noite por sete criminosos. Pela manhã, o bancário foi levado por dois dos criminosos até a agência.

Eles queriam abrir o cofre do banco, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar, após acionamento do sistema de segurança do local. Disparos de arma de fogo foram ouvidos e os moradores da cidade ficaram em pânico.

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De acordo com a Polícia Militar, os dois acusados que tentaram assaltar a agência foram detidos com duas pistolas 9 milímetros. Eles entraram no banco com o funcionário sequestrado, mas o sistema de segurança foi acionado e permitiu a rápida ação dos policiais, que controlaram a situação, libertaram o refém e prenderam os dois suspeitos.

Em nota, o Sicoob informou que os criminosos tentaram o acesso ao cofre da agência, mas não conseguiram e foram presos em flagrante. Ninguém ficou ferido e a família foi libertada. O Sicoob destaca a ação dos policiais, rápida e muito eficiente.

Por conta da ação criminosa, a agência permaneceu fechada na manhã desta segunda-feira (devido à véspera de Natal, os bancos funcionaram das 8h às 11h).

De acordo com informações da Polícia Militar, oito criminosos participaram da ação. Cinco bandidos foram presos horas depois do crime.

Outro roubo

Na madrugada do último dia 19, bandidos usaram explosivos e estouraram a porta de vidro da agência do Sicoob em Laginha de Pancas, distrito de Pancas. Eles também tentaram abrir o cofre, mas não conseguiram. O banco ficou destruído e, até o momento, ninguém foi preso.