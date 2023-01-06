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Crime

Vídeo mostra homem sendo morto a tiros por suspeito de carro em Alegre

Caso aconteceu no meio da rua no bairro Clério Moulin, na última terça-feira (3). Segundo a polícia, nenhum suspeito foi preso pelo crime
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 jan 2023 às 13:28

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 13:28

Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros no meio de uma rua do bairro Clério Moulin, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Imagens flagradas por uma câmera de videomonitoramento na manhã da última terça-feira (3) mostram o momento em que Lenilson Alves da Silva é alvo dos disparos, efetuados por um suspeito que estava dentro de um carro.
Na gravação é possível ver que Lenilson caminha pela rua e, ao atravessar a via, um carro se aproxima e ele se assusta e tenta fugir ao ver o veículo. Uma pessoa que está dentro do carro atira contra ele. Após o crime, a vítima cai na rua e o veículo deixa o local.
Polícia Militar foi acionada e chegou a chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe constatou que ele estava morto.
Segundo a PM, o vigilante de uma escola contou aos policiais que por volta de 6h30 ouviu estampidos que pareciam tiros. Quando foi verificar o que havia acontecido, do lado de fora do colégio, se deparou com a vítima no chão. Lenilson Alves da Silva prestava serviços na unidade.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o corpo de Lenilson foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, foi liberado para os familiares. Até o momento, informou a corporação, nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação.

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