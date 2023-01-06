Homem rouba estabelecimento de vice-prefeito de Castelo e é agredido

Um homem roubou um estabelecimento de festa na tarde desta quinta-feira (5), em Castelo , no Sul do Estado , e foi agredido no bairro Volta Redonda. O vice-prefeito do município e proprietário do local, Renato Côgo (PTB), é suspeito de ter praticado a violência que o deixou hospitalizado.

O homem foiagredido no bairro Volta Redonda, em Castelo, após invadir um estabelecimento Crédito: Leitor | A Gazeta

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o vice-prefeito – que não estava no estabelecimento no momento do crime – disse que um homem chegou ao local com um canivete querendo assaltar a esposa e o pai dele. “O meu funcionário estava trabalhando perto, pegou o capacete e foi reagir. Ele (o homem) furou meu funcionário”, contou.

Ainda de acordo com Renato Côgo, o homem também queria ferir a esposa e o pai dele. Contudo, após atingir o funcionário, o assaltante saiu correndo. “Eu estava almoçando e a minha esposa ligou para mim, ligou para o 190 (polícia) primeiro, depois ligou para mim dizendo que ele (o criminoso) tinha saído para Volta Redonda”, falou.

Em seguida, ele foi atrás do suspeito. “Cheguei e encontrei ele, encostei a moto e fui falar para ele parar e entregar o capacete, mas ele já arrancou o canivete e já veio querendo me furar”, relatou. Renato informou que, depois disso, se defendeu, porém, não explicou como. “Foi legítima defesa”, pronunciou.

O vice-prefeito ressaltou que não foi ferido, somente o funcionário, que está hospitalizado, assim como o assaltante. Este teria roubado o capacete da moto da esposa. “Ele queria mais, só que o funcionário entrou na hora”, comentou. De acordo com Renato, um boletim de ocorrência foi registrado.

A Prefeitura de Castelo também foi procurada pela reportagem, que disse que está aguardando a conclusão da ocorrência policial para ter ciência oficial dos fatos. Além disso, informaram que, no momento, o vice-prefeito não exerce atividade admirativa no município, mas não explicaram o motivo. Renato Côgo também não se pronunciou sobre isso. Assim que houver novas informações, este texto será atualizado.

O que os envolvidos disseram à polícia

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, os policiais chegaram ao local e viram a seguinte cena: um suspeito caído no chão, ensanguentado, ao lado de um canivete; um homem em pé ensanguentado; outro sentado em uma cadeira e uma mulher ao lado.

O homem em pé ensanguentado era o funcionário da loja. Ele relatou aos militares que estava trabalhando quando o suspeito chegou, roubou o capacete da mulher, deu um golpe de canivete no funcionário e fugiu em uma bicicleta.

A vítima, ferida, revelou que correu atrás do agressor para tentar recuperar o capacete. Já a mulher detalhou que estava na loja arrumando o bar quando o suspeito entrou, cometeu o assalto e ficou ameaçando a todos. Após o acontecido, ela afirmou que ligou para a polícia e para o marido, o vice-prefeito Renato.

Também questionado pelos policiais, o vice-prefeito salientou estar em casa almoçando quando recebeu a ligação. Ele disse que pegou a moto e foi em direção à loja. No caminho, viu o funcionário correndo atrás do suspeito na bicicleta.

Neste momento, ele disse ter parado em frente ao suspeito pedindo para ele entregar o capacete. O ladrão teria jogado a bicicleta no chão e partido para cima de Renato, com o canivete na mão.

Ainda conforme descrição do Boletim de Ocorrência, o vice-prefeito afirmou que pegou um pedaço de madeira para se defender e agrediu o suspeito, que caiu no chão.

O Samu foi acionado e levou o homem para o Hospital Municipal de Castelo. Ele não quis dar nenhuma declaração. O vice-prefeito foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, para onde, posteriormente, o homem agredido também foi transferido.