Quase 17h de cárcere

Vídeo mostra homem sendo escoltado por polícia após libertar bebê

Muitos moradores comemoraram a prisão do homem, que foi atendido por uma ambulância do Samu assim que saiu da casa escoltado por PMs

Publicado em 28 de julho de 2019 às 22:33 - Atualizado há 6 anos

Moradores registram momento em que ajudante de pedreiro se entrega à polícia Crédito: Reprodução

Moradores do bairro Resistência, em Vitória, registraram o momento em que o ajudante de pedreiro Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, se entrega à polícia e, após 16 horas e meia, sai da casa em que manteve sob cárcere privado a própria filha, de dois meses, desde a 1h deste domingo (28), depois de uma discussão com a esposa, a dona de casa Lucimara Pereira Falcão, de 44 anos.

É possível ver o momento exato em que Adilcimar sai escoltado por policiais e é levado até uma ambulância. Os moradores vibram com o momento, aplaudindo e gritando. A moradora que registrou a cena explica que, nas duas ambulâncias do Samu estavam em frente à residência, uma equipe atendeu a criança e a outra, o pai. É possível perceber a população em um ponto da rua que havia sido interditado para a ação da equipe de negociação.

Confira o momento que Adilcimar sai escoltado da casa

O CASO

Uma bebê de apenas dois meses foi feito refém pelo próprio pai, o ajudante de pedreiro Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, no bairro Resistência, em Vitória, desde a madrugada deste domingo (28) até o início da noite. A residência onde os dois estavam fica no Beco América do Sul. O local foi isolado pela polícia, chamando a atenção de vários moradores, que acompanham de longe a negociação.

A mãe do bebê, a dona de casa Lucimara Pereira Falcão, de 44 anos, contou que ela e Adilcimar estão juntos há cerca de um ano. Ela afirma que a briga entre os dois teve início na noite deste sábado (27), quando ela retornou da casa da irmã e do cunhado dela. O ajudante de pedreiro teria ficado nervoso após encontrar com a mulher no caminho que ela fazia da casa da irmã para a casa do cunhado e tê-lo cumprimentado rapidamente. Segundo Lucimara, ele achou que ela o ignorou.

"No caminho encontrei o Adilcimar voltando do serviço. Ele perguntou se a porta estava aberta e eu respondi que sim. Mas não parei. Ele entendeu que eu não dei atenção a ele. Que saí falando... Aí ele foi beber no bar, voltou para casa umas 21 horas e nós discutimos porque ele se sentiu ignorado por mim mais cedo. Aí ele saiu pra beber de novo. Quando voltou, por volta de 00h, ele me chamou pra abrir o portão. Ele achou ruim que o portão estava fechado. Eu falei que tinha deixado aberto, que ele que fechou o portão ao sair. Ele continuou dizendo que eu que tinha fechado. Eu disse que no dia seguinte a gente conversava, porque ele estava bêbado. Aí ele começou a alterar a voz e gritar", lembra.

Segundo Lucimara, durante a briga ela disse que não queria mais continuar com o relacionamento. Revoltado, o ajudante de pedreiro pegou uma faca e disse que se ela o abandonasse, ele mataria a filha do casal, de apenas dois meses, e depois se mataria.

"Falei que os vizinhos não precisavam escutar aquilo. Que eu não aguentava mais discussão. Falei que daquele jeito não dava mais. Aí ele ficou nervoso e disse: 'Se você me largar, nem eu e nem você fica com a neném'. Ele ainda disse: 'Eu vou acabar com ela aqui. Nem você e nem eu vai ficar com ela'. Eu disse que ele não era doido. Aí ele falou: 'Você quer ver?'. Aí pegou a faca, pegou a menina - que já estava na cama, e começou a ameaçar esfaqueá-la. Ele fazia os gestos como se estivesse furando o bebê. Eu e minha filha de 9 anos, que não é filha dele, entramos em desespero", conta.

Com medo da reação do marido, a dona de casa pediu que a filha dela, de apenas nove anos, saísse do local. De acordo com Lucimara, o homem fez muitas ameaças ao bebê e depois saiu com a criança no colo pelo bairro.

"Eu fui pra cima dele e o segurei pela camisa. Ele tirou a minha mão e mandou eu ir embora com a menina de nove anos. Ela estava em desespero, implorou para o padrasto não fazer nada com a irmã mais nova. Então eu mandei que ela saísse e fosse pra casa da irmã mais velha, de 20 anos, que mora aqui perto. Eu não queria que ela visse aquela cena. Ele me empurrou para fora e eu disse que não ia sair sem o bebê. Aí ele disse que iríamos sair juntos e desceu. Foi quando ele saiu de casa com a menina e a faca pela rua. Eu fiquei do lado de fora e logo depois ele retornou, por volta de 1 hora. Aí ele já entrou na casa e se trancou por dentro, sem que eu tivesse tempo de entrar também", lembra.

DESPEDIDA

Lucimara contou que enquanto segurava uma faca, Adilcimar pediu que as duas filhas da dona de casa, uma de nove anos e a outra de 20, beijassem a bebê para se despedirem da criança. A irmã mais velha foi até o local depois que a irmã mais nova foi até a casa dela chamá-la para ajudar com a situação.

A jovem de 20 anos se recusou a obedecer a ordem do padrasto, mas ele insistiu e aproximou o rostinho da bebê na grade. Nesse momento, a irmã mais velha se aproximou, tentou pegar a faca do ajudante de pedreiro, mas ele puxou a arma e ela acabou ferida no dedo.

Lucimara relata ainda que depois dessa situação, o ajudante de pedreiro subiu para o terraço da residência, ainda com a bebê no colo, e ameaçou jogar a filha. Adilcimar chegou a pendurar a menina pelo pé. Comovidos, moradores da rua se mobilizaram e colocaram colchões e mantas na calçada da casa.

Uma equipe da Polícia Militar, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e uma ambulância do Samu estão no local acompanhando a ocorrência. A Polícia Militar segue em negociação com o criminoso. Ele exige que a mulher entre na casa, mas ela segue dentro da residência de uma vizinha aguardando o processo de negociação.

"Ele chegou a ligar para o meu celular, já que o da minha mãe está dentro da casa. Mas por orientação da polícia nós não atendemos as ligações", contou Paloma.

BANHO E ALIMENTAÇÃO

Durante a manhã e o início da tarde, os negociadores convenceram o ajudante de pedreiro aceitar a mamadeira da criança, para que ela fosse alimentada. Foi a própria mãe do bebê que retirou o leite do peito e colocou no recipiente para amamentar a filha.

Moradores que moram próximo da casa onde o bebê foi feito refém contam que o ajudante de pedreiro lavou roupas enquanto fazia a filha refém e deu banho na criança.

"Daqui a gente consegue ver a movimentação. Vimos quando ele lavou as roupinhas, sempre com o neném no colo. Ele estendeu as roupas normalmente. Depois, pegou a banheira da criança e levou para dentro da casa. Quando retornou, tanto ele quanto a menina estavam com outras roupas. Acreditamos que foi nesse momento que ele deu banho nela. Também acho que ele dormiu por cerca de 1 hora. Porque nesse tempo ele trancou a casa e sumiu", afirma uma moradora, que prefere não se identificar.

