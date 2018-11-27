Vídeo mostra exato momento de assassinato dentro de Transcol

Imagens divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo mostram o momento exato em que Deivid Jercey, de 18 anos, morreu após levar um tiro no peito durante um assalto que aconteceu em um ônibus do Transcol por volta das 21h30 deste domingo (25), em Vila Velha. O jovem foi morto enquanto voltava da casa da namorada na linha 619 (Terminal de Vila Velha/Balneário de Ponta da Fruta).
Nas imagens, é possível ver a movimentação que vitimou Deivid. Um homem com camisa escura, de pé, está com um fone de ouvido e não percebeu que os passageiros estavam sendo vítimas de um arrastão. Ao realizar movimento brusco, um dos assaltantes dispara contra ele, mas o tiro acaba alvejando Deivid.
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MÃE PASSOU MAL EM VELÓRIO
A emoção e a tristeza tomaram conta do velório do estudante, assassinado com um tiro no peito durante um assalto a um ônibus do Transcol por volta das 21h30 deste domingo (25). O velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha. A mãe do jovem chegou a passar mal no local, por ter pressão alta.
Professores, amigos que estudaram com ele e familiares lotaram a igreja do bairro. A mãe de Deivid estava muito emocionada e não saía de cima do caixão. Ela não teve condições de conversar com a reportagem.
Logo após o velório, os familiares saíram em cortejo, passando em parte da Rodovia do Sol, em direção ao cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, onde Deivid foi sepultado.
ESTUDANTE QUERIA SER POLICIAL E CASAR
Tirar a carteira de motorista, casar com a namorada e ser policial militar. Os sonhos de Deivid Jercey, de 18 anos, ficaram pelo caminho depois que o estudante foi morto durante um assalto dentro da linha 619 do Transcol, na noite deste domingo (25). Deivid, que não reagiu, acabou morto porque o passageiro que estava ao lado dele não percebeu o assalto, fez um movimento brusco e despertou a reação dos bandidos.
"Trabalhava comigo e com o irmão dele, e falava até em ser policial. Sonhava em tirar a carteira de motorista, casar com a namorada que ele tinha, ser alguém na vida, uma pessoa de bem. Jamais (reagiria a um assalto), meu filho nunca ia fazer isso", lamenta o pai, Jeferson Henrique Jercey, de 48 anos.
Geralmente o irmão dele ia buscar ele na casa da namorada, não tem palavras para explicar isso tudo que a gente está passando. Um excelente filho, não tinha vício nenhum. Espero que a Justiça faça a parte dela, que Deus conforte a gente. Está sendo difícil perder um filho novo como ele, jamais eu esperava isso.
O jovem, descrito pelos familiares como tranquilo e obediente, voltava da casa da namorada, em Jardim Marilândia, também em Vila Velha, quando o crime aconteceu. Deivid não costumava fazer aquele trajeto sozinho e de ônibus.
CRIMINOSOS FORAM PRESOS
Em menos de 24 horas após o assassinato, a polícia prendeu os três participantes do crime que vitimaram Deivid. Lucas Araújo Reis Rodrigues, de 20 anos, foi quem disparou contra o jovem. Os outros dois participantes do crime, Natan dos Santos Ferreira, de 20 anos, e Adriel da Cruz de Jesus, também foram detidos pela polícia.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Nyton Rodrigues, os criminosos foram identificados por meio de denúncia anônima. Natan e Adriel foram presos na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.