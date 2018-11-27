Vídeo mostra exato momento de assassinato dentro de Transcol

Assassinato dentro de Transcol em Vila Velha Crédito: Reprodução

morreu após levar um tiro no peito durante um assalto que aconteceu em um ônibus do Transcol por volta das 21h30 deste domingo (25), em Vila Velha. O jovem foi morto enquanto voltava da casa da namorada na linha 619 (Terminal de Vila Velha/Balneário de Ponta da Fruta). Imagens divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo mostram o momento exato em que Deivid Jercey, de 18 anos,durante um assalto que aconteceu em um ônibus do Transcol por volta das 21h30 deste domingo (25), em. O jovem foi morto enquanto voltava da casa da namorada na linha 619 (Terminal de Vila Velha/Balneário de Ponta da Fruta).

não percebeu que os passageiros estavam sendo vítimas de um arrastão. Ao realizar movimento brusco, um dos assaltantes dispara contra ele, mas o tiro acaba alvejando Deivid. Nas imagens, é possível ver a movimentação que vitimou Deivid. Um homem com camisa escura, de pé, está com um fone de ouvido e. Ao realizar movimento brusco, um dos assaltantes dispara contra ele, mas o tiro acaba alvejando Deivid.

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MÃE PASSOU MAL EM VELÓRIO

A emoção e a tristeza tomaram conta do velório do estudante, assassinado com um tiro no peito durante um assalto a um ônibus do Transcol por volta das 21h30 deste domingo (25). O velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha. A mãe do jovem chegou a passar mal no local, por ter pressão alta.

Velório de Deivid Jercey, jovem assassinado durante assalto no Transcol Crédito: Fernando Madeira

Professores, amigos que estudaram com ele e familiares lotaram a igreja do bairro. A mãe de Deivid estava muito emocionada e não saía de cima do caixão. Ela não teve condições de conversar com a reportagem.

Logo após o velório, os familiares saíram em cortejo, passando em parte da Rodovia do Sol, em direção ao cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, onde Deivid foi sepultado.

ESTUDANTE QUERIA SER POLICIAL E CASAR

Tirar a carteira de motorista, casar com a namorada e ser policial militar. Os sonhos de Deivid Jercey , de 18 anos, ficaram pelo caminho depois que o estudante foi morto durante um assalto dentro da linha 619 do Transcol, na noite deste domingo (25). Deivid, que não reagiu, acabou morto porque o passageiro que estava ao lado dele não percebeu o assalto, fez um movimento brusco e despertou a reação dos bandidos.

Jeferson Henrique Jercey, pai do estudante morto durante assalto dentro do Transcol Crédito: Marcelo Prest

"Trabalhava comigo e com o irmão dele, e falava até em ser policial. Sonhava em tirar a carteira de motorista, casar com a namorada que ele tinha, ser alguém na vida, uma pessoa de bem. Jamais (reagiria a um assalto), meu filho nunca ia fazer isso", lamenta o pai, Jeferson Henrique Jercey, de 48 anos.

Geralmente o irmão dele ia buscar ele na casa da namorada, não tem palavras para explicar isso tudo que a gente está passando. Um excelente filho, não tinha vício nenhum. Espero que a Justiça faça a parte dela, que Deus conforte a gente. Está sendo difícil perder um filho novo como ele, jamais eu esperava isso. Jeferson Henrique Jercey, pai

O jovem, descrito pelos familiares como tranquilo e obediente, voltava da casa da namorada, em Jardim Marilândia, também em Vila Velha, quando o crime aconteceu. Deivid não costumava fazer aquele trajeto sozinho e de ônibus.

CRIMINOSOS FORAM PRESOS

a polícia prendeu os três participantes do crime que vitimaram Deivid. Lucas Araújo Reis Rodrigues, de 20 anos, foi quem disparou contra o jovem. Os outros dois participantes do crime, Natan dos Santos Ferreira, de 20 anos, e Adriel da Cruz de Jesus, também foram detidos pela polícia. Em menos de 24 horas após o assassinato,que vitimaram Deivid. Lucas Araújo Reis Rodrigues, de 20 anos, foi quem disparou contra o jovem. Os outros dois participantes do crime, Natan dos Santos Ferreira, de 20 anos, e Adriel da Cruz de Jesus, também foram detidos pela polícia.