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Com submetralhadora

Vídeo mostra dupla assaltando posto de combustíveis e oficina no ES

Estabelecimentos em São Gabriel da Palha ficam próximos, a uma distância de 500 metros um do outro. Imagens de câmeras de segurança mostram criminosos em ação

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 11:32

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 out 2022 às 11:32
Câmeras de segurança flagraram dois criminosos assaltando um posto de combustíveis e uma oficina de motos no início da tarde de segunda-feira (17), no distrito de Vila Fartura, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Os casos aconteceram em sequência, pouco após 12h. Um dos bandidos, que estava com uma submetralhadora, utilizou a arma para ameaçar vítimas e ainda deu tiros para cima.
Os estabelecimentos ficam próximos, a cerca de 500 metros um do outro. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, primeiro a dupla chegou ao posto de combustíveis, montada em uma moto Honda CG 125, e anunciou o assalto. Um frentista teve o celular roubado e, de um cliente, os criminosos roubaram celular e uma carteira com documentos pessoais, cartões bancários e um cheque de R$ 6 mil.
Homem invadiu oficina logo depois de posto de combustíveis
Homens invadiram oficina logo depois de posto de combustíveis Crédito: Reprodução
As vítimas relataram para a Polícia Militar que o homem efetuou disparos para cima com a submetralhadora ao deixar o local. Em seguida, os assaltantes entraram na oficina de motos que fica perto do local. Do estabelecimento, roubaram R$ 500 em dinheiro e fugiram sentido à localidade de Córrego de São Jorge da Barra Seca, em Vila Valério. Em frente ao local, a PM encontrou uma cápsula de munição deflagrada.
A Polícia Militar disse que realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e, até o momento, nenhum suspeito foi preso. As equipes estão no local realizando levantamentos.
A corporação destacou que a população pode cooperar com o trabalho de investigação a partir do Disque-Denúncia 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.

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