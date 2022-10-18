Vídeo mostra dupla assaltando posto de combustíveis e oficina no ES

Câmeras de segurança flagraram dois criminosos assaltando um posto de combustíveis e uma oficina de motos no início da tarde de segunda-feira (17), no distrito de Vila Fartura, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. Os casos aconteceram em sequência, pouco após 12h. Um dos bandidos, que estava com uma submetralhadora, utilizou a arma para ameaçar vítimas e ainda deu tiros para cima.