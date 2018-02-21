Vídeo mostra assassinato de motorista de aplicativo em Vila Velha

Gilson Matos Pereira, de 56 anos, foi assassinado com um tiro no peito Crédito: Reprodução

A Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos divulgou as imagens do crime de latrocínio que vitimou um motorista de aplicativo, na noite desta terça-feira (20), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

A Polícia pede ajuda da população para identificar o suspeito, por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.

UBER

Veja abaixo a nota da Uber

"Lamentamos saber que Gilsso de Matos Pereira foi vítima desse crime terrível. Compartilhamos nossos sentimentos de mais profundo pesar com sua família, com quem nos solidarizamos.

Pelas informações disponíveis, ao que tudo indica a ocorrência se deu fora da plataforma e é fruto da violência que infelizmente permeia a vida nas cidades. De toda forma, a Uber está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, na forma da lei."

O CRIME

O motorista Gilsso Matos Pereira, de 56 anos, que fazia corridas pelo app da Uber, foi assassinado com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto em Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (20). Após o disparo, o bandido fugiu sem levar o carro.

O crime aconteceu na Rua Rio de Janeiro, por volta das 21 horas. Gilson acabava de deixar um passageiro em casa quando foi abordado por um criminoso armado, que chegou a pé. O bandido anunciou o assalto, exigindo o Ecosport da vítima. Gilsso reagiu e foi baleado pelo criminoso.

Após atirar no motorista, o assaltante tentou sair com o carro, mas não encontrou a chave do veículo, já que momentos antes a vítima tinha guardado no bolso na calça.

Um técnico de enfermagem que mora na região contou à reportagem que apenas ouviu um grito, seguido por um tiro. Ao sair de casa, o técnico encontrou Gilson agonizando no banco do motorista. O criminoso já havia fugido. Já o passageiro, não foi localizado pela reportagem.

Segundo o técnico de enfermagem, ele ainda tentou reanimar o motorista por cerca de 10 minutos. Mas ele não resistiu e morreu. Familiares de Gilsso foram ao local do crime. Muito abalados, eles contaram que a vítima era aposentada de uma mineradora multinacional e que há dois anos trabalhava para a Uber.

A polícia fez rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Rua onde o crime aconteceu, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Manoel Neto/TV Gazeta