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Praia da Costa

Vídeo: ladrão rouba carro e quase leva idoso junto em Vila Velha

Mulher, rendida em plena luz do dia no último sábado (15), ainda conseguiu retirar o idoso do carro. Veículo foi recuperado no mesmo dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2022 às 12:46

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:46

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um assaltante rendeu uma motorista na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória.
O criminoso, de camisa listrada e máscara, estava atrás de um carro estacionado e parecia observar quem passava pelo local. O assalto aconteceu por volta das 13h25 do último sábado (15).
Assim que a vítima estacionou o carro e se preparava para sair do veículo, o criminoso correu em sua direção e a rendeu.
Enquanto ele assumia o controle da direção após arrancar as chaves das mãos da motorista, um idoso usando uma bengala que estava no carona tentou sair, mas não conseguiu.
Rapidamente, enquanto o assaltante se preparava para arrancar com o carro, a mulher deu a volta e conseguiu tirar o idoso do carro a tempo, com o veículo em movimento.
O assaltante fugiu levando o carro. De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi recuperado cerca de uma hora após o crime, mas ninguém foi preso.
*Com informações do G1 ES

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