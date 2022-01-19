Vídeo: ladrão rouba carro e quase leva idoso junto em Vila Velha

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Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um assaltante rendeu uma motorista na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha , na Grande Vitória

O criminoso, de camisa listrada e máscara, estava atrás de um carro estacionado e parecia observar quem passava pelo local. O assalto aconteceu por volta das 13h25 do último sábado (15).

Assim que a vítima estacionou o carro e se preparava para sair do veículo, o criminoso correu em sua direção e a rendeu.

Enquanto ele assumia o controle da direção após arrancar as chaves das mãos da motorista, um idoso usando uma bengala que estava no carona tentou sair, mas não conseguiu.

Rapidamente, enquanto o assaltante se preparava para arrancar com o carro, a mulher deu a volta e conseguiu tirar o idoso do carro a tempo, com o veículo em movimento.

O assaltante fugiu levando o carro. De acordo com a Polícia Militar, o veículo foi recuperado cerca de uma hora após o crime, mas ninguém foi preso.