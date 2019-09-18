Home
>
Polícia
>
Vídeo impressionante mostra atropelamento de mãe e filha em João Neiva

Vídeo impressionante mostra atropelamento de mãe e filha em João Neiva

Vitória Souza de Almeida está na calçada com a dona de casa Luciana Souza Pereira quando corre para o meio da rua. A mãe vai atrás e as duas acabam atropeladas por um carro

Eduardo Dias

[email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2019 às 06:15

 - Atualizado há 6 anos

Uma menina de 3 anos e sua mãe foram atropeladas por um carro em João Neiva, Região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (17). O acidente aconteceu na Avenida Brasil, no Centro do município. Um vídeo que mostra o acidente circula nas redes sociais. Leitores também encaminharam as imagens para o Gazeta Online.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

Nas imagens, Vitória Souza de Almeida está na calçada com a dona de casa Luciana Souza Pereira, de 21 anos. De repente, a criança corre em direção à rua. A mãe percebe e corre atrás da menina, na tentativa de segurá-la e evitar uma tragédia.

No entanto, um veículo surge e acaba atropelando mãe e filha. As duas são jogadas poucos metros à frente. O carro para e a mãe rapidamente se levanta. Ela pega Vitória no colo e algumas pessoas que estão na rua e em uma academia correm para ajudá-la.

Logo em seguida, o condutor abre a porta e Luciana entra no automóvel com a filha. O motorista socorre as duas vítimas e as leva para um hospital de João Neiva.

APÓS O SUSTO, A BOA NOTÍCIA

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, a dona de casa contou que ela e a filha passam bem. A menina não quebrou nenhum osso, mesmo assim está internada por conta do forte impacto do atropelamento. Segundo Luciana, Vitória se alimenta bem e brinca. Apesar da gravidade do acidente, a mãe também não se feriu.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

atropelamento crianca

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais