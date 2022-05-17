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Jardim Camburi

Vídeo: homem chuta bicicleta furtada e impede fuga de ladrão em Vitória

Ao perceber que ele fugia com a bicicleta furtada, homem chutou o veículo e impediu a ação nesta segunda (16). Ferido devido à queda, suspeito recebeu atendimento médico e foi preso

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 15:41

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 mai 2022 às 15:41
Até parecia que o roubo daria certo, mas o criminoso não contava com a ação rápida de pessoas que estavam na rua e impediram a fuga dele. Nesta segunda-feira (16), por volta das 13 horas, um homem aproveitou-se do momento em que uma mulher deixou a bicicleta para pegar uma marmita em um restaurante de Jardim Camburi, em Vitória, e furtou o veículo, mas não obteve êxito no crime.
Após o furto, quando o suspeito passava pelo entroncamento das ruas Elzira Vivacqua e Wellington de Freitas, um rapaz alertou sobre o crime e começou a correr atrás do criminoso, indicando que ele havia roubado a bicicleta. Quando ele se aproxima do cruzamento, um homem que ouviu os gritos e viu o ladrão passando, se deslocou até a rua e chutou a bicicleta, que vinha em alta velocidade. Câmeras de videomonitoramento registraram toda a ação e o tombo que o assaltante sofreu.
Catapultado da bicicleta, o criminoso foi lançado metros à frente e caiu com muita força no asfalto. Outro homem ainda acabou atingido no momento em que ele caía, mas logo se levantou. Na sequência, outras pessoas chegaram ao local e ficaram em torno do suspeito caído até a chegada do socorro. Ele foi levado para o posto de saúde do próprio bairro devido aos ferimentos, e posteriormente preso.

QUARTO ASSALTO

Em entrevista ao site G1 ES, a vítima, que tem 22 anos e trabalha em um cartório na região, afirmou ter sido a quarta vez que ela teve a bicicleta roubada no bairro. Segundo a jovem, ela não percebeu o roubo, pois estava no restaurante quando o crime ocorreu.
Camburi
Após ser impedido, o criminoso voou da bicicleta que havia roubado momentos antes em Jardim Camburi Crédito: Divulgação
Ao notar o furto, a mulher também foi ao local onde o criminoso havia caído ao ser impedido de prosseguir com a fuga. O incidente acabou gerando um prejuízo à jovem, mas, dos males, o menor. A bicicleta ficou com o freio danificado, mas a vítima disse que providenciará o reparo.

O QUE DIZEM PM E PC

Demandada pela reportagem, a Polícia Militar confirmou o acionamento, na tarde dessa segunda-feira, para atender uma ocorrência de furto de uma bicicleta com detenção do autor no local. Segundo a PM, no local, a equipe encontrou o autor do furto sentado na rua, próximo à bicicleta e com populares em volta.
"Ele apresentava escoriações na boca, braço direito e na lombar causadas por pessoas que viram o crime, o perseguiram, agrediram fisicamente e depois recuperaram a bicicleta. Os agressores não foram localizados. O homem foi encaminhado para o Posto de Saúde do bairro e após atendimento médico encaminhado para a 1ª Delegacia Regional. A vítima declarou que deixou a bicicleta próximo à entrada de um restaurante e, posteriormente, foi informada por um cliente que o veículo tinha sido furtado", disse a corporação, em nota.
Também procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que, na Delegacia Regional de Vitória, o suspeito, de 49 anos, foi autuado em flagrante por furto e falsa identidade e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Homem chuta bicicleta furtada e impede fuga de ladrão em Vitória

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