Vídeo: Guarda recupera moto roubada após perseguição em Vila Velha

Guarda Municipal perseguiu suspeito e recuperou a moto Crédito: Reprodução

Uma servidora municipal de Vitória, que teve a moto roubada por um criminoso armado na última sexta-feira (29), em Cariacica, recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira (02): ela teve a motocicleta recuperada pela Guarda Municipal de Vila Velha. Toda a perseguição ao criminoso foi gravada pelos guardas, mas o bandido conseguiu escapar a pé após abandonar o veículo.

De acordo com a vítima, o assalto aconteceu por volta das 12h de sexta-feira (29), ao parar em um semáforo no bairro Campo Grande, em Cariacica. Ela tinha a companhia da irmã, que estava sentada na garupa da XRE 300 preta. As duas foram abordadas por um bandido armado, que enunciou o assalto exigindo a moto, capacetes e bolsas.

Com medo, as irmãs não reagiram e obedeceram as ordens. O criminoso fugiu levando o veículo e os pertences. Dentro das bolsas roubadas havia documentos pessoais e dinheiro. A quantia não foi revelada, mas a servidora afirmou que o dinheiro levado seria usado para pagar pelo serviço de um pedreiro.

No entanto, ao menos a motocicleta foi recuperada por volta das 18h desta segunda-feira (02). Isso foi possível graças a dois agentes da Guarda Municipal de Vila Velha que observaram uma moto sem placa passando pelo bairro São Torquato. Os agentes pediram para que o motoqueiro parasse, como não obedeceu, os guardas iniciaram uma perseguição.

O suspeito usava casaco e calça preta, além de um capacete branco. Durante a perseguição, o motoqueiro fez manobras perigosas e ultrapassagens em alta velocidade. Ao chegar em uma rua sem saída, ele jogou a moto no chão e seguiu por um matagal que dá acesso ao Morro Atalaia. Os agentes seguiram a perseguição a pé, mas o criminoso conseguiu escapar.