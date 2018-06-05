Vídeo: gangue invade marmoraria e rouba R$ 40 mil em Castelo

Uma marmoraria localizada no bairro Aracuí, em Castelo, Sul do Estado, foi assaltada na manhã desta terça-feira (5). O local foi invadido por quatro bandidos armados. Eles roubaram o dinheiro que seria usado para pagamento de funcionários.
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Três criminosos estavam com boné e o rosto coberto e um não escondia a face. Os reféns foram levados para o interior da empresa.
O proprietário da marmoraria contou para a Polícia Militar que os assaltantes entraram no escritório pedindo dinheiro. Em seguida eles conseguiram ter acesso a uma sala onde estavam R$ 40 mil (pagamento dos funcionários). Além disso, roubaram seis aparelhos de celular de funcionários e uma caminhonete da empresa, que foi abandonada em uma estrada de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil investiga o caso, mas nenhum suspeito foi localizado. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.