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Violência

Vídeo: gangue invade marmoraria e rouba R$ 40 mil em Castelo

Segundo empresário, dinheiro seria utilizado para o pagamento dos salários dos funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 20:55

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 20:55

Uma marmoraria localizada no bairro Aracuí, em Castelo, Sul do Estado, foi assaltada na manhã desta terça-feira (5). O local foi invadido por quatro bandidos armados. Eles roubaram o dinheiro que seria usado para pagamento de funcionários.
VEJA VÍDEO
Três criminosos estavam com boné e o rosto coberto e um não escondia a face. Os reféns foram levados para o interior da empresa.
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O proprietário da marmoraria contou para a Polícia Militar que os assaltantes entraram no escritório pedindo dinheiro. Em seguida eles conseguiram ter acesso a uma sala onde estavam R$ 40 mil (pagamento dos funcionários). Além disso, roubaram seis aparelhos de celular de funcionários e uma caminhonete da empresa, que foi abandonada em uma estrada de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil investiga o caso, mas nenhum suspeito foi localizado. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

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