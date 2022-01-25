Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Vídeo: criminosos rendem funcionários e assaltam loja na Glória

A ação durou cerca de dois minutos e os assaltantes nem ao menos esconderam os rostos; o prejuízo estimado é de R$ 17 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2022 às 13:15

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 13:15

Criminosos rendem funcionários e assaltam loja em Vila Velha
Criminosos rendem funcionários e assaltam loja em Vila Velha Crédito: Reprodução
Funcionários de uma loja do bairro Glória, em Vila Velha na Grande Vitória, ficaram reféns de três criminosos, na tarde desta segunda-feira (24). 
Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os assaltantes chegaram ao estabelecimento. A ação durou cerca de dois minutos. Os assaltantes chegaram de bicicleta no final da tarde e não fizeram nem questão de esconder o rosto. Assista abaixo:
O primeiro criminoso foi direto para o interior da loja e o segundo rendeu o trabalhador responsável pelo monitoramento das câmeras de segurança. Um terceiro assaltante entrou na loja, rendeu todos os funcionários e ordenou que eles deitassem no chão.
Uma funcionária foi obrigada a abrir o mostruário da vitrine da loja e os bandidos pegaram vários telefones celulares. O prejuízo estimado é de R$ 17 mil.
No último dia 17, a loja foi assaltada e os criminosos fizeram a mesma coisa.
Um comerciante da região contou que na semana retrasada quase foi esfaqueado por um ladrão. No início de janeiro, vândalos atearam fogo e destruíram o parquímetro, duas lixeiras e ainda danificaram as fachadas de duas lojas da Glória.
Com informações de G1 ES

Veja Também

Dupla é presa em flagrante por uso de notas falsas no Norte do ES

Assalto dentro de ônibus causa confusão em terminal na Serra

Mulher é encontrada morta com o rosto desfigurado em Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados