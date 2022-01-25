Vídeo: criminosos rendem funcionários e assaltam loja na Glória

Criminosos rendem funcionários e assaltam loja em Vila Velha Crédito: Reprodução

Funcionários de uma loja do bairro Glória, em Vila Velha na Grande Vitória, ficaram reféns de três criminosos, na tarde desta segunda-feira (24).

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os assaltantes chegaram ao estabelecimento. A ação durou cerca de dois minutos. Os assaltantes chegaram de bicicleta no final da tarde e não fizeram nem questão de esconder o rosto. Assista abaixo:

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O primeiro criminoso foi direto para o interior da loja e o segundo rendeu o trabalhador responsável pelo monitoramento das câmeras de segurança. Um terceiro assaltante entrou na loja, rendeu todos os funcionários e ordenou que eles deitassem no chão.

Uma funcionária foi obrigada a abrir o mostruário da vitrine da loja e os bandidos pegaram vários telefones celulares. O prejuízo estimado é de R$ 17 mil.

No último dia 17, a loja foi assaltada e os criminosos fizeram a mesma coisa.

Um comerciante da região contou que na semana retrasada quase foi esfaqueado por um ladrão. No início de janeiro, vândalos atearam fogo e destruíram o parquímetro, duas lixeiras e ainda danificaram as fachadas de duas lojas da Glória.