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Baixo Guandu

Vídeo: carona "voa" e motociclista é detido após fugir da PM no ES

O piloto foi conduzido à Delegacia de Colatina. Segundo a PM, o motociclista não tem CNH. O estado de saúde dele e do carona não foi informado

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 12:14

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 out 2021 às 12:14
Vídeo: carona "voa" e motociclista é detido após fuga da PM no ES Crédito: Reprodução redes sociais
Imagens de videomonitoramento registradas na noite desta quarta-feira (6) em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, mostram uma cena de imprudência no trânsito da cidade. Dois homens de moto, fugindo de uma abordagem policial, passam com tanta velocidade por um quebra-molas de uma rua que o carona chega a "voar". O piloto foi conduzido à Delegacia de Colatina e liberado após assinar um Termo Circunstanciado.
Polícia Militar afirmou que acompanhou a motocicleta e que o condutor efetuou diversas manobras perigosas, colocando a própria vida em risco e a de vários usuários das vias pelas quais ele passou. Ao entrar na Rua Angelina Menezes, no bairro São José, como mostra o vídeo, o carona "voa" e, em seguida, o piloto perde o controle e também cai. Veja o vídeo:

PILOTO SEM CNH

Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem, foi constatado que o piloto não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Segundo a Polícia Civil,  ele foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde assinou Termo Circunstanciado pelo crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
"Ele foi liberado para responder em liberdade após assumir o compromisso de comparecer em juízo", afirma o texto.
O estado de saúde dele e do carona não foi informado. 

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