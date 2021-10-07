Vídeo: carona "voa" e motociclista é detido após fugir da PM no ES

Imagens de videomonitoramento registradas na noite desta quarta-feira (6) em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, mostram uma cena de imprudência no trânsito da cidade. Dois homens de moto, fugindo de uma abordagem policial, passam com tanta velocidade por um quebra-molas de uma rua que o carona chega a "voar". O piloto foi conduzido à Delegacia de Colatina e liberado após assinar um Termo Circunstanciado.
A Polícia Militar afirmou que acompanhou a motocicleta e que o condutor efetuou diversas manobras perigosas, colocando a própria vida em risco e a de vários usuários das vias pelas quais ele passou. Ao entrar na Rua Angelina Menezes, no bairro São José, como mostra o vídeo, o carona "voa" e, em seguida, o piloto perde o controle e também cai. Veja o vídeo:
PILOTO SEM CNH
Ainda de acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem, foi constatado que o piloto não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Segundo a Polícia Civil, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde assinou Termo Circunstanciado pelo crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
"Ele foi liberado para responder em liberdade após assumir o compromisso de comparecer em juízo", afirma o texto.
O estado de saúde dele e do carona não foi informado.