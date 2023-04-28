Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região do Caparaó

Vídeo: bandidos invadem supermercado e furtam potes de sorvetes

O flagrante aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28) no Centro de Guaçuí; suspeitos forçaram a porta de ferro do comércio para entrar

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 17:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2023 às 17:53
Dois homens foram flagrados pelas câmeras de segurança do comércio local do centro de Guaçuí, na Região do Caparaó, arrombando uma porta de um supermercado. O flagrante aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28). Do local, um dos ladrões levou uma quantia em dinheiro e dois potes de sorvete.
O crime foi registrado na Rua Rio Grande do Norte, no centro de Guaçuí, por volta de 1h30. Os dois suspeitos forçam a entrada e por uma pequena fresta, um deles tem acesso ao interior do supermercado. Enquanto isso, o outro, espera do lado de fora. Após pegar R$ 100 em dinheiro, dois potes do doce e um isqueiro.
O proprietário do local foi quem entrou em contato com a Polícia Militar comunicado o que observou pelas câmeras de segurança.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial.
A corporação orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.

Veja Também

Homem é preso na casa da mãe quase um ano após tentar matar esposa no ES

Jovem é assassinado na frente da família em Presidente Kennedy

Corpo com marcas de tiros na cabeça é encontrado às margens de pista em Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guaçuí Polícia Civil Furto Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados