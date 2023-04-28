Vídeo: bandidos invadem supermercado e furtam potes de sorvetes

Dois homens foram flagrados pelas câmeras de segurança do comércio local do centro de Guaçuí, na Região do Caparaó, arrombando uma porta de um supermercado. O flagrante aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28). Do local, um dos ladrões levou uma quantia em dinheiro e dois potes de sorvete.
O crime foi registrado na Rua Rio Grande do Norte, no centro de Guaçuí, por volta de 1h30. Os dois suspeitos forçam a entrada e por uma pequena fresta, um deles tem acesso ao interior do supermercado. Enquanto isso, o outro, espera do lado de fora. Após pegar R$ 100 em dinheiro, dois potes do doce e um isqueiro.
O proprietário do local foi quem entrou em contato com a Polícia Militar comunicado o que observou pelas câmeras de segurança.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial.
A corporação orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.