Vídeo: bandidos invadem supermercado e furtam potes de sorvetes

O crime foi registrado na Rua Rio Grande do Norte, no centro de Guaçuí, por volta de 1h30. Os dois suspeitos forçam a entrada e por uma pequena fresta, um deles tem acesso ao interior do supermercado. Enquanto isso, o outro, espera do lado de fora. Após pegar R$ 100 em dinheiro, dois potes do doce e um isqueiro.