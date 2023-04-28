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Um suspeito preso

Jovem é assassinado na frente da família em Presidente Kennedy

Lucas Fernandes Martins Bonze, de 29 anos, estava com a filha e a esposa na rua quando foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (27). Na fuga, os dois suspeitos renderam motorista de ônibus

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 11:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2023 às 11:24
Um jovem de 29 anos foi assassinado a tiros no meio da rua, no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, Lucas Fernandes Martins Bonze foi morto na frente da esposa e da filha do casal. Um dos dois suspeitos do crime foi preso horas depois do fato. A corporação divulgou imagens do momento da prisão do homem de 24 anos, mas não divulgou o nome dele (veja vídeo acima)
Segundo o delegado Tiago Viana, titular da Delegacia de Presidente Kennedy, o crime aconteceu no final da tarde, perto de um conjunto habitacional da localidade de São Paulinho, interior do município. Ele disse que as investigações apontaram que os dois suspeitos do crime estavam em um bar, comemorando o aniversário de um deles e, quando viram Lucas caminhando com a esposa e a filha, saíram do local e foram atrás do jovem.
Jovem é morto na frente da família em Presidente Kennedy
Jovem é morto na frente da família em Presidente Kennedy Crédito: Redes sociais
O aniversariante entregou uma arma que portava ao colega, que se aproximou por trás de Lucas Fernandes Martins Bonze e efetuou um disparo, o que fez a vítima cair. Logo após, segundo a polícia, ao ver que o rapaz ainda estava vivo, o autor efetuou mais um disparo.
Após a execução, a dupla correu, parou um ônibus que seguia para a localidade de Cabral e obrigaram o motorista a levá-los até a marmoraria daquela localidade, onde eles desceram.
Uma operação com a Polícia Militar e Civil foi montada e um dos suspeitos, de 24 anos, foi preso em uma área ao lado da marmoraria. Ele, segundo o delegado, confirmou que o colega efetuou os disparos contra a vítima, mas negou ter dado ao executor a arma do crime.
“A motivação do crime ocorreu em virtude de uma desavença antiga em decorrência de disputa pelo tráfico de drogas em São Paulinho. O suspeito foi autuado por homicídio duplamente qualificado e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Com relação ao outro suspeito, será solicitada a decretação de sua prisão”, informou o delegado Tiago Viana.

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