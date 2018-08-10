Vídeo: bandidos furtam divisória da frente de loja na Praia do Canto

Dupla furta divisória de loja na Praia do Canto Crédito: Reprodução

Uma peça grande, feita de madeira com cordas foi retirada por dois homens do jardim de uma loja de design de interiores. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança e mostram o momento em que os criminosos saem carregando o objeto na maior tranquilidade. O furto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10), por volta das 2 horas, na Praia do Canto , em Vitória. A situação é recorrente, mas desta vez - por conta do tamanho do objeto roubado - deixou ainda mais indignada a gerente da loja.

Nony Cardoso, de 49 anos, diz que o local sofre com pequenos furtos todos os dias e, assim como aconteceu nesta madrugada, nem sempre quem comete os furtos são os moradores de rua.

"Essa região está virando uma vergonha. Um bairro nobre que está largado para a bandidagem, um absurdo. Dessa vez foi uma peça grande que a gente fez de madeira com cordas para dividir o jardim, negócio de 2 x 2 (metros) e a pessoa sai carregando pela rua na maior tranquilidade. A gente tem câmera e a gente vê que não são moradores de rua, muitas vezes é gente aqui das redondezas. Uma tristeza", lamenta a gerente.